Miss Universo en crisis: procesos judiciales y órdenes de arresto a sus dueños

Demandas por fraude, difamación y crimen organizado ponen en jaque al certamen Miss Universo y a sus propietarios

El empresario Raúl Rocha, presidente del Miss Universo y contra quien pesa una orden de arresto, junto al director mexicano Guillermo del Toro. La foto fue subida el 14 de septiembre de 2025.

Miss Universo, uno de los certámenes de belleza más reconocidos del mundo, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Tras la celebración de su última edición en Bangkok, el concurso quedó envuelto en una compleja maraña de procesos judiciales que involucran acusaciones de fraude, difamación y presuntos vínculos con el crimen organizado.

Mientras las polémicas crecen, las autoridades de Tailandia y México mantienen activas investigaciones contra los principales propietarios de la organización.

La controversia estalló con mayor fuerza después de la coronación, el pasado 21 de noviembre, de la representante de México, Fátima Bosch.

Aunque las denuncias por un supuesto fraude en su elección no han sido comprobadas, las dudas sobre la transparencia del proceso marcaron el inicio de una cadena de conflictos legales que continúa escalando y que hoy amenaza con erosionar seriamente la imagen del certamen.

Demandas cruzadas y acusaciones de difamación

En Bangkok se desarrollan actualmente dos procesos judiciales de alto perfil. El primero involucra directamente a Bosch, quien enfrenta una demanda por difamación presentada por Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo en Tailandia y propietario del concurso Miss Grand International.

La denuncia se basa en declaraciones de la mexicana, quien aseguró que Nawat la llamó “tonta” durante una discusión ocurrida en pleno certamen, un episodio transmitido en directo y que rápidamente se volvió viral.

Aunque el empresario tailandés ofreció disculpas públicas tras el altercado, sostiene que las reiteradas afirmaciones de Bosch dañaron su reputación.

La reina de belleza, por su parte, negó haber incurrido en difamación y defendió su versión en una entrevista concedida al canal estadounidense Telemundo. Según confirmaron representantes de Miss Grand International, el caso será remitido a la Fiscalía General, dado que se trata de una denuncia contra una ciudadana extranjera.

Anne Jakrajutatip y el colapso de JKN Global Group

El segundo proceso judicial tiene como protagonista a Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, empresaria tailandesa y propietaria del 50 % de Miss Universo, actualmente en paradero desconocido.

Desde noviembre pesa sobre ella una orden de arresto por presunto fraude financiero, tras ser acusada de falsear información y engañar a inversionistas por un monto cercano al millón de euros.

Jakrajutatip es fundadora de JKN Global Group, conglomerado cuyo principal activo es precisamente Miss Universo. La investigación ha impactado de lleno en la reputación de la empresa, que atraviesa una severa crisis de liquidez y será expulsada de la Bolsa de Valores de Tailandia el próximo 27 de diciembre, un día después de la audiencia en la que se espera una sentencia en el caso contra la empresaria, quien no se presentó a la última vista judicial.

Vínculos con el crimen organizado sacuden a México

La situación se torna aún más grave en México, donde las autoridades judiciales han dado un giro inesperado al caso. Un juez emitió recientemente una orden de arresto contra Raúl Rocha Cantú, presidente del certamen y propietario del otro 50 % de Miss Universo desde enero de 2024.

La Fiscalía mexicana lo declaró prófugo de la justicia y canceló el acuerdo que le permitía colaborar como testigo en una investigación por delincuencia organizada.

Rocha Cantú es señalado por presunta dirección y financiamiento de una red criminal vinculada al contrabando de combustibles y armas. Al igual que su socia tailandesa, el empresario no ha comparecido ante la justicia, y actualmente es buscado por la Policía mexicana.

El escándalo se intensificó tras el arresto de Jacobo Reyes León, socio de Rocha Cantú e identificado como presunto líder de un grupo criminal relacionado con el narcotráfico. Poco después, Rocha anunció el cierre de las oficinas de Miss Universo en México, argumentando que el país no ofrece “un entorno adecuado ni estable” para el funcionamiento seguro de la organización.

Crisis institucional y silencio de los propietarios

A este panorama se suma la reciente salida del director ejecutivo del certamen, el excanciller guatemalteco Mario Búcaro, quien ocupó el cargo por menos de dos meses. La organización confirmó además que atraviesa un “proceso de transición”, aunque no ha ofrecido detalles sobre su alcance ni sobre el futuro inmediato del concurso.

Hasta el momento, ninguno de los propietarios de Miss Universo se ha pronunciado públicamente sobre las órdenes de detención ni sobre las múltiples investigaciones en curso. Mientras tanto, el histórico certamen de belleza enfrenta una de las crisis más profundas de su trayectoria, con su credibilidad y continuidad puestas seriamente en entredicho.

