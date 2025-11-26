¿Por qué ordenaron el arresto de la copropietaria de Miss Universo en Tailandia?

La orden de arresto contra Anne Jakrajutati reaviva la tensión en Miss Universo y complica su futuro empresarial

El tribunal municipal del sur de Bangkok emitió una orden de arresto contra la empresaria Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo.

La caída pública de Anne Jakrajutatip, una de las figuras más influyentes del mundo de los certámenes de belleza, tiene al universo del entretenimiento en estado de shock.

La empresaria tailandesa, conocida por haber adquirido la Organización Miss Universo en 2022 y por su imagen mediática de mujer poderosa y resiliente, enfrenta ahora una orden de arresto por presunto fraude millonario.

El caso, que combina negocios, celebridades, tensión legal y el turbulento presente de Miss Universo, ha escalado a nivel global.

La orden de arresto que sacudió a Tailandia

El tribunal municipal de Bangkok emitió una orden de detención luego de que Anne Jakrajutatip no acudiera a la audiencia donde debía escucharse el veredicto por un caso de presunto fraude financiero.

La acusación fue presentada por el inversionista Raweewat Maschamadol, quien asegura que la empresaria le ocultó la crítica situación económica de JKN Global Group, empresa fundada por ella, mientras lo convencía de adquirir bonos corporativos entre 2022 y 2023.

El monto del presunto fraude asciende a 30 millones de baht tailandeses, es decir, alrededor de 880.000 a 930.000 dólares, según los documentos del proceso.

La ausencia de Jakrajutatip en el tribunal llevó a la emisión inmediata de la orden de captura, reactivando investigaciones que venían acumulándose desde 2023.

Un imperio empresarial en crisis

El caso no surgió de la nada. JKN Global Group arrastra problemas financieros desde que incumplió el pago de bonos por 3.400 millones de baht (unos $105 millones) en 2023, lo que derivó en un proceso de rehabilitación empresarial.

Posteriormente, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia abrió investigaciones contra directamente contra Anne y su hermana por presunta manipulación de información financiera, incluyendo irregularidades contables durante 2023 y 2024.

En medio de esa tormenta, la empresaria dejó el cargo de directora ejecutiva en junio de 2024. Poco después, JKN vendió el 50 % de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú.

La sombra sobre Miss Universo 2025

La orden de arresto llega apenas días después del turbulento cierre del certamen de Miss Universo, que este año coronó a Miss México, Fátima Bosch, entre polémicas por acusaciones de sexismo, conflictos públicos y señalamientos de fraude en la selección de las finalistas.

Para muchos, el escándalo legal de Anne parece ser la pieza final de un rompecabezas que ya mostraba grietas. La empresaria, que todavía es dueña del 50 % del certamen a título personal, llevaba semanas sin presentarse públicamente.

Su foto fue eliminada de la web oficial de JKN, alimentando rumores de una salida definitiva del conglomerado.

Mientras tanto, algunos medios tailandeses generan aún más incertidumbre al afirmar que Anne podría haber salido del país rumbo a México, aunque ninguna autoridad lo ha confirmado.

Un futuro incierto para la empresaria

El tribunal ha reprogramado el veredicto para el 26 de diciembre, pero si Anne continúa ausente, su situación legal podría agravarse. Además, la reputación del certamen Miss Universo, un evento global con casi 70 años de historia, vuelve a colocarse en el centro de la tormenta mediática.

