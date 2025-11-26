Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, acusado de delincuencia organizada

La Fiscalía General de México confirma investigación por delincuencia organizada contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universe

Autoridades judiciales de México confirmaron una investigación contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universe. La Fiscalía General de la República (FGR), la institución encargada de la procuración de justicia a nivel federal en el país, detalló que el empresario es investigado por delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de armas y huachicol.

Resolución judicial ejecutada

El Poder Judicial de la Federación aprobó órdenes de aprehensión contra 13 personas el pasado 15 de noviembre de 2025, según documenta la causa penal 495/2025. Entre los imputados figura Raúl Rocha Cantú, identificado en el expediente como "Raúl 'R'".

La FGR detalló que las órdenes se emitieron luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal reuniera elementos suficientes para abrir la carpeta de investigación correspondiente.

Avances en el operativo judicial

Este miércoles, autoridades federales cumplieron una de las órdenes de aprehensión contra una funcionaria pública involucrada en los delitos. La identidad de la detenida permanece en reserva para mantener la secrecía del caso.

Situación jurídica del empresario

En un comunicado oficial, la FGR se refirió específicamente al caso de Rocha Cantú: "En el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en esta investigación".

La institución añadió que la situación jurídica del empresario "se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza".

Medios especializados reportan que Rocha Cantú se habría acogido a un criterio de oportunidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lo que le conferiría estatus de testigo colaborador. Sin embargo, la FGR no se ha pronunciado oficialmente sobre este aspecto específico del caso.

Lista completa de imputados

La resolución judicial identifica a los trece investigados:

Jacobo Reyes León (alias "Yaciob", "El Lic")

Jorge Alberts Ponce (alias "Yory", "Licenciado")

Alejandro Jacob Álvarez Arriaga (alias "Ale")

Daniel Roldán Morales (alias "El Inge", "Dani")

Sergio Hurtado Perea (alias "Hurtado", "Ingeniero Hurtado")

Paul Manríquez Miranda (alias "Paul", "Comandante")

María Carmen Ramírez Rodríguez (alias "La Fiscal", "La Lic")

Diego Adrián Mendoza Pérez

Raúl Rocha Cantú (alias "Raúl Rocha")

Sergio Abraham Lara Paz (alias "Lara")

Elizabeth Muzquiz Pineda

Jeny Guzmán Cintora

Jorge Alberto Gallegos Díaz (alias "Gallegos")

La FGR mantiene en reserva los nombres restantes para no comprometer las investigaciones y operativos pendientes, prometiendo informar con precisión conforme se ejecuten las órdenes de aprehensión y se realicen las audiencias públicas correspondientes.

El caso representa uno de los más sonados en la escena empresarial internacional, vinculando a una figura prominente del mundo del espectáculo con presuntas actividades de crimen organizado a escala transfronteriza.

