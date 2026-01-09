Machala: Atacantes vestidos como policías asesinaron a una familia y quemaron su casa

El atentado ocurrió la madrugada de este viernes 9 de enero, al oeste de Machala

Vivienda del barrio 18 de Octubre quedó destruida tras ataque armado e incendio en Machala.

Una familia completa fue asesinada la madrugada de este viernes 9 de enero tras un violento ataque armado, seguido de un incendio, en una vivienda del barrio 18 de Octubre. Entre las víctimas constan dos adultos y dos menores de edad, de 13 y 17 años.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Johanna Cecilia Valarezo Sigüenza, de 40 años; Enrique Leonardo Meza Rogel, de 45; y los dos adolescentes.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:05, en una casa ubicada en la calle Guabo, entre la 12.ª y 13.ª avenida oeste. La violencia del ataque generó conmoción entre los moradores del sector.

Ataque armado y explosión

De acuerdo con el parte policial, una alerta del ECU-911 reportó múltiples detonaciones de arma de fuego en el sector. Al llegar al sitio, los uniformados encontraron una vivienda en llamas.

Mientras se realizaban las primeras diligencias, se escuchó una fuerte explosión en el interior del inmueble, presuntamente causada por un cilindro de gas que se encontraba dentro de la casa.

El incendio se propagó rápidamente y obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos, que trabajó para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas.

Ataque armado en Machala dejó cuatro miembros de una familia fallecidos, incluidos dos menores. Fabricio Cruz

Sospechosos se hicieron pasar por policías

Moradores del barrio relataron a la Policía que un vehículo Chevrolet negro, sin placas, llegó al lugar con cinco personas a bordo. Los ocupantes descendieron vestidos con prendas similares a las de la Policía Nacional.

Según los testimonios, los sujetos ingresaron al domicilio y dispararon en repetidas ocasiones contra quienes se encontraban en el interior. Posteriormente, habrían provocado el incendio y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Las autoridades levantaron indicios balísticos en el sitio y recopilaron versiones de testigos para establecer la ruta de escape de los atacantes y su posible identidad.

Víctimas sin antecedentes penales

Durante el ataque, Johanna Cecilia Valarezo resultó gravemente herida y fue trasladada en una ambulancia desde una clínica privada hasta el hospital Teófilo Dávila. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

El informe médico determinó que la mujer murió a causa de heridas por proyectiles de arma de fuego, que le provocaron un shock hipovolémico debido a una hemorragia interna.

Una vez controlado el incendio, los bomberos encontraron en el interior de la vivienda los cuerpos de los otros tres integrantes de la familia. Según el informe preliminar, ninguna de las víctimas registraba antecedentes penales. El caso es investigado por unidades especializadas de la Policía Nacional.

