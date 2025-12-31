Antecedentes criminales marcan el asesinato de alias ‘Ronquillo’

Ronquillo, uno de los líderes de los Sao-Box, “ya estaba pedido”, el 27 de septiembre de 2025 lo intentaron matar en Machala

La Policía confirmó que Kevin Andrés Ronquillo Pinzón, de 31 años, asesinado la noche del martes 30 de diciembre en el parqueadero de un centro comercial, registraba un amplio historial delictivo y pertenecía al grupo armado organizado (GAO) Sao-Box, estructura criminal con presencia en El Oro.

El crimen ocurrió alrededor de las 19:20, en un espacio público y urbano ubicado en la avenida 25 de Junio, cuando la víctima fue atacada con varios disparos de arma de fuego, principalmente en la cabeza, según el informe de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased).

Tras el ataque, Ronquillo fue trasladado de urgencia a una clínica, donde personal médico confirmó su fallecimiento cerca de las 21:00, pese a los intentos por salvarle la vida.

La Fiscalía de turno de Machala dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necropsia correspondiente.

Alias Ronquillo fue asesinado en Machala. Fabricio Cruz

Así se habría ejecutado el crimen

De acuerdo con información levantada en la investigación, los sicarios habrían llegado al lugar a bordo de un taxi, con el cual ingresaron directamente al parqueadero del centro comercial, sin levantar sospechas entre los usuarios del establecimiento.

Una vez en el interior, los atacantes esperaron hasta que su objetivo arribara al lugar. La Policía maneja la hipótesis de que Ronquillo contaba con seguridad privada; sin embargo, los sicarios aprovecharon un mínimo descuido para acercarse.

En ese momento, uno de los sujetos disparó directamente a la cabeza de la víctima en varias ocasiones, dejándolo gravemente herido en el sitio.

Alias Ronquillo fue asesinado en Machala el martes 30 de diciembre. Fabricio Cruz

Tras cometer el ataque, los sicarios salieron corriendo del parqueadero, cruzaron la avenida 25 de Junio y abordaron una motocicleta que los esperaba en el exterior, con la cual huyeron con rumbo a la parroquia El Cambio.

Indicios y primeras diligencias

En la escena del crimen, personal de Criminalística levantó seis vainas percutidas y una bala deformada, indicios balísticos que fueron fijados y recogidos durante la inspección ocular técnica del lugar.

El arma utilizada fue una pistola, y no se reportó la retención de vehículos vinculados directamente al hecho. La escena fue catalogada como cerrada y permaneció bajo resguardo policial mientras se realizaban las diligencias.

Un guardia de seguridad del centro comercial indicó que escuchó varios disparos en rápida sucesión, lo que provocó pánico entre clientes y trabajadores del lugar, quienes buscaron refugio en los locales.

Minutos después, una mujer alertó sobre una persona herida tendida en el suelo del parqueadero.

Antecedentes y vínculo con los Sao Box

Según los registros policiales y judiciales, Kevin Ronquillo Pinzón tenía antecedentes por tenencia de armas no autorizadas y constaban procesos en Fiscalía por hurto (2021), estafa (2022), delitos relacionados con armas de fuego (2025) y asesinato (2025).

En el Consejo de la Judicatura figuraba además una causa por tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas. La Policía detalló que no registraba profesión u ocupación formal.

El informe de Dinased establece que el occiso pertenecía al GAO Sao-Box, organización criminal vinculada al microtráfico y a disputas territoriales en sectores de Machala. Era uno de los líderes de la organización en la capital orense.

Para los investigadores, el asesinato estaría relacionado con conflictos internos entre grupos delictivos organizados por el control de territorios para el expendio de drogas, entre Los Lobos y los Sao-Box.

Ya lo intentaron matar

A Ronquillo ya lo intentaron matar el pasado 27 de septiembre cuando se trasladaba en una camioneta blindada por la concurrida avenida Circunvalación Sur y 9 de Mayo.

En ese momento, los ocupantes del vehículo desconocido abrieron fuego de manera directa contra el automotor en el que se movilizaba “Ronquillo”.

El ataque habría sido planificado con la intención de asesinarlo, sin embargo, logró mantener el control de su vehículo y ejecutar maniobras evasivas. Se inició así una persecución a gran velocidad por las calles de Machala, mientras los sicarios insistían en su objetivo de acabar con su vida.

Según testigos, los disparos generaron pánico entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona. Finalmente, la víctima consiguió ingresar a una urbanización privada, donde encontró refugio y consiguió salir ileso del atentado.

Entre las diligencias se incluye el análisis de cámaras de seguridad del centro comercial y de las vías de escape utilizadas por los sicarios, así como el cruce de información balística y testimonios.

El caso permanece en etapa de investigación previa en la Fiscalía, mientras las unidades especializadas avanzan en el esclarecimiento de este asesinato ocurrido en uno de los puntos comerciales más concurridos de Machala.

