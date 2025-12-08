Masacre en cárcel de Machala: ascienden a 13 los reos asesinados

Según la policía, la mayoría de los reos fallecidos habían sido detenidos en noviembre y diciembre

Según las primeras investigaciones policiales, los reos habían sido asfixiados.

La cifra de internos asesinados en el Centro de Privación de Libertad de Machala subió a 13, luego de que la noche del domingo 7 de diciembre se confirmara la muerte de nuevos reclusos presuntamente vinculados al grupo delictivo Los Lobos.

El hecho ocurrió mientras la Policía atendía una explosión registrada a una cuadra del reclusorio, en las calles Juan Montalvo y San Martín. El artefacto, lanzado por un individuo que huyó del lugar, detonó sin causar heridos ni daños materiales.

Explosión como distracción previa

Agentes de Criminalística levantaron restos del dispositivo, que —según el comandante de Policía de El Oro, Fabary Montalvo— destruyó un panfleto con mensajes dirigidos al director del CPL.

La detonación se produjo alrededor de las 15:50, lo que generó alarma entre vecinos y transeúntes del sector. Mientras los equipos policiales realizaban el procedimiento, la situación dentro del reclusorio se agravaba.

La mayoría de los reos fueron parte de la banda Los Lobos, según investigación policial. Fabricio cruz

Hallazgo de los cuerpos

En una celda de la primera planta, los agentes encontraron los cuerpos de nueve internos con signos compatibles con asfixia, la mayoría con fundas plásticas en la cabeza. Luego encontraron cuatro cuerpos más.

Las víctimas fueron identificadas como Ney José Ortiz Mendieta (28), Freddy Duval Morocho Chillogallo (20), Michael Ramiro Segura Chinchande (19), Luis Alberto Beltrán Salinas (31), Axel Josué Estrella Beltrán (23), Ronald Rodrigo Mendieta Oleas (21), Yandry Fabián Zambrano Vélez (26), Juan Carlos Torres Luna y Jean Pierre Matamoros Balcázar (19), entre otros.

Todos los fallecidos serían parte del grupo delictivo Los Lobos.

Investigación policial

Los internos habían sido detenidos por el delito de extorsión en operativos ejecutados el 23, 25, 28 de noviembre y 1 de diciembre.

La Policía investiga si la explosión fue una distracción externa para facilitar el ataque dentro del CPL. El SNAI aún no ha emitido un informe oficial sobre lo ocurrido.

