Traslado masivo en Machala: 200 reclusos enviados al penal de Guayaquil 

Durante la madrugada de este 25 de noviembre, el Ejército Ecuatoriano y la Policía Nacional ejecutaron un nuevo operativo de traslado de privados de libertad desde el Centro de Privación de Libertad El Oro N.º 1, en Machala. La movilización incluyó cinco buses y un cerco táctico en los alrededores del penal.

El Grupo de Artillería N.º 1 Bolívar estuvo a cargo de la seguridad del desplazamiento. Según el reporte militar, se garantizó el respeto a los derechos humanos de los reclusos y el control perimetral durante todas las fases del operativo. Los 200 internos fueron enviados al Centro de Privación de Libertad Zonal 8 Guayas, en Guayaquil, como parte de una planificación coordinada entre el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y las Fuerzas Armadas

Operativo para reducir riesgos internos

Según las Fuerzas Armadas, la medida buscó anticiparse a posibles hechos violentos dentro del penal de Machala. El traslado forma parte de una estrategia para desarticular riesgos internos y mantener estabilidad en el centro carcelario. La operación inició antes del amanecer, con la participación de unos 400 uniformados entre personal militar y policial. El convoy avanzó bajo protocolos de seguridad reforzados.

Suman 476 internos trasladados en dos semanas

Este operativo se suma a los ejecutados en las últimas dos semanas, en los que 276 privados de libertad fueron enviados a centros penitenciarios de Santa Elena, Guayas y Azuay.

Con el traslado de este lunes, el total asciende a 476 internos movilizados desde el CPL El Oro N.º 1. Esta acción responde a la disposición del Gobierno Nacional de descongestionar la cárcel de Machala y fortalecer los mecanismos de control.

