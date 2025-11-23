Expreso
Fernando Cornejo
Fernando Cornejo brindó una actualización del caso de los agentes agredidosCORTESÍA

Dictan prisión preventiva para agresores de agentes en Urdesa

Juez acogió el pedido de Fiscalía. Los procesados podrían enfrentar hasta dos años de cárcel

Dos ciudadanos acusados de agredir físicamente a agentes metropolitanos en el sector de Urdesa, al norte de Guayaquil, recibieron prisión preventiva. La decisión judicial se tomó tras la audiencia de flagrancia realizada luego de que el ataque se viralizara en redes sociales el pasado sábado 22 de noviembre.

Fernando Cornejo actualizó sobre el caso 

Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, confirmó la medida cautelar y destacó que la justicia acogió los elementos presentados por la Fiscalía. Según el funcionario, el objetivo es sentar un precedente para que la violencia contra los servidores que custodian la ciudad no quede en la impunidad.

La Fiscalía formuló cargos basándose en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de ataque o resistencia. 

Debido a la naturaleza de la infracción y los elementos de convicción, el juez dictó la prisión preventiva para ambos procesados, descartando medidas alternativas.

Según explicó Cornejo, la pena prevista para este delito oscila entre seis meses y dos años de privación de libertad. 

Al dictarse la prisión preventiva, las medidas de protección que se habían solicitado inicialmente para los agentes agredidos ya no fueron necesarias, pues los acusados permanecerán recluidos mientras avanza el proceso.

Con la decisión del juez, se dio inicio a la etapa de Instrucción Fiscal.

  • Esta fase tendrá una duración inicial de 30 días.
  • El plazo podría prorrogarse hasta 60 días si aparecen nuevos elementos.
  • Durante este tiempo, Fiscalía y defensa recabarán pruebas para el juicio.

Antecedentes: así fue la agresión en Urdesa

El incidente se registró la mañana del sábado 22 de noviembre, alrededor de las 08:15. Según los reportes previos, los agentes de control metropolitano apoyaban un procedimiento de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) por un siniestro en Urdesa cuando fueron atacados.

En los videos difundidos por Segura EP, se observa a un ciudadano con la camisa desabotonada lanzando golpes, mientras otro sujeto se suma a la agresión con patadas contra los uniformados. Según la institución, los implicados se encontraban en presunto estado etílico al momento del ataque.

