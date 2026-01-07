Cynthia Erivo no irá a los Golden Globes

La actriz y cantante británica tiene una gran trayectoria en teatro y cine, reconocida por su papel como Elphaba en Wicked

Cynthia Erivo fue una de las más invitadas a las alfombras rojas en 2025.

La actriz Cynthia Erivo no asistirá a la ceremonia de los Golden Globes 2026 debido a un conflicto con su agenda de trabajo. La intérprete, nominada por su papel como Elphaba en Wicked: For good, se encuentra inmersa en los ensayos de una nueva producción teatral en el West End.

Según informó Variety, Erivo se prepara para protagonizar Drácula, pieza teatral en la que asumirá 23 personajes, incluido el rol principal. La etapa de ensayos impide su desplazamiento a la gala, prevista para este domingo.

El montaje tiene fecha de estreno fijada para el 4 de febrero en Londres, lo que mantiene a la actriz concentrada en la preparación escénica. Por este motivo, Erivo no podrá participar de la entrega de premios, pese a su nominación en la presente edición.

La ausencia responde exclusivamente a compromisos profesionales y no altera su candidatura en la gala, que reconoce su trabajo en la adaptación cinematográfica del musical.

¿Quién es Cynthia Erivo?

Cynthia Erivo es una actriz y cantante británica que ha desarrollado una carrera sostenida entre el teatro, el cine y la música. Nacida en Londres e hija de inmigrantes nigerianos, inició su formación académica en la Universidad de East London, donde estudió psicología musical, antes de orientarse de manera definitiva hacia la actuación e ingresar a la Royal Academy of Dramatic Art (RADA).

Su proyección internacional comenzó en Broadway con su interpretación de Celie en The Color Purple, trabajo por el que obtuvo un premio Tony y un Grammy por el álbum del elenco. Posteriormente, sumó un Daytime Emmy, quedando a un galardón de completar el estatus EGOT, que reconoce logros en cine, televisión, teatro y música.

En el cine, Erivo participó en producciones como Widows y Bad Times at the El Royale, y alcanzó reconocimiento por su interpretación de Harriet Tubman en Harriet, papel que le valió nominaciones al Oscar. En televisión, encarnó a Aretha Franklin en Genius: Aretha y a Holly Gibney en The Outsider.

En 2024, asumió el rol de Elphaba en la adaptación cinematográfica de Wicked, lo que amplió su alcance a audiencias globales. De forma paralela, desarrolló su faceta musical como solista con el lanzamiento de su álbum I Forgive You, en el que combina distintos géneros.

Además de su trabajo artístico, Erivo ha hablado públicamente sobre su identidad como persona queer y bisexual y sobre su compromiso con causas sociales. Su trayectoria la posiciona como una figura con presencia constante en la industria del entretenimiento, tanto por su trabajo interpretativo como por su actividad musical.

