Nuevo hecho violento en la Cárcel de Machala: Nueve reos fallecidos

Este domingo 7 de diciembre, se reportó un nuevo hecho violento en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Machala, donde varios internos fueron encontrados muertos durante una inspección rutinaria.

Fuentes policiales confirmaron de manera preliminar el hallazgo de al menos nueve reos sin vida en la primera planta del pabellón principal. Los cuerpos mostraban signos que podrían indicar asfixia, aunque las causas exactas aún están en investigación.

Este incidente reaviva las preocupaciones sobre la violencia en el sistema penitenciario, ya que el 9 de noviembre, este mismo centro fue escenario de una masacre en la que murieron 27 internos por asfixia y ocho más por disparos. A pesar de los traslados de cerca de 300 internos a otras cárceles como parte de las medidas de control, los riesgos en el CPL de Machala persisten.

¿Qué dice el SNAI?

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) no ha emitido un comunicado oficial sobre el suceso, y se espera un pronunciamiento de la Policía Nacional tras las primeras pericias. Unidades de Criminalística están llevando a cabo el levantamiento de los cuerpos y la recolección de pruebas para esclarecer lo sucedido.

Este nuevo episodio se suma a la creciente preocupación sobre la seguridad dentro de las prisiones del país. Además, antes de que se conociera la masacre, se reportó una explosión a una cuadra de la cárcel de Machala.

