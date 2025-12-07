AMT detiene a chofer ebrio que conducía tanquero con combustible en la Ruta Viva

AMT intercepta tanquero en la Ruta Viva y aprehende a conductor en estado etílico

AMT detiene a conductor ebrio que manejaba un tanquero con 6.000 galones de combustible en la Ruta Viva

La seguridad vial volvió a encender alertas en Quito. Un conductor de transporte pesado fue detenido por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) luego de ser sorprendido manejando en estado de embriaguez mientras transportaba una carga altamente peligrosa. El hecho ocurrió en la av. Simón Bolívar, a la altura del enlace con la Ruta Viva, uno de los corredores viales más transitados del Distrito.

Operativo alertó la conducción peligrosa

Durante un operativo ejecutado en uno de los 13 puntos de control permanentes de la AMT, los agentes identificaron que un tanquero se desplazaba en zigzag, generando un riesgo inminente para otros vehículos. De inmediato, se activó un procedimiento de intervención segura y la unidad fue interceptada en el kilómetro 2 de la Ruta Viva.

Tras la inspección correspondiente, se confirmó que el vehículo pesado transportaba 6.000 galones de combustible, divididos en 4.000 galones de gasolina extra y 2.000 de diésel, lo que elevaba el nivel de peligrosidad del incidente.

La prueba de alcoholemia arrojó 1.07 g/L de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido por la normativa vigente.

El conductor fue aprehendido y puesto a órdenes de la autoridad competente. De acuerdo con el artículo 385 del COIP, podría enfrentar 90 días de privación de libertad y la pérdida de los 30 puntos de la licencia, por tratarse de un delito relacionado con la conducción en estado de embriaguez.

El caso será notificado a Petroecuador

La AMT informó que el caso será notificado a Petroecuador y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCH), debido al tipo de carga.

La entidad recordó que mantiene operativos permanentes para el control del transporte pesado en corredores estratégicos como la Simón Bolívar y la Ruta Viva, con el objetivo de reducir siniestros y fortalecer la seguridad vial en la capital.

