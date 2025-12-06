Aquiles Álvarez acusa al Gobierno de persecución y pago con bonos rechazados

El alcalde invitado cuestionó la falta de apoyo estatal y el uso de bonos como mecanismo de pago

Desde el Teatro Sucre, durante la Sesión Solemne por los 491 años de fundación de Quito, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mostró su apoyo a las críticas del alcalde de la capital sobre la falta de respaldo del Gobierno Central.

“Es algo evidente y público. En la vida puedes engañar a muchos durante un tiempo, pero no a todos todo el tiempo. La gente ya está cansada del engaño, como lo demostró el 16 de noviembre con una derrota contundente de 4-0”, afirmó, haciendo referencia al reciente resultado electoral.

Álvarez destacó que, a pesar de esta situación, los municipios siguen sosteniendo al país a través de obras, gestión y servicios, aún cuando, según explicó, las transferencias que reciben vienen en forma de bonos que complican el funcionamiento municipal.

El reclamo sobre los bonos: "Nos castigan en el mercado"

El alcalde guayaquileño detalló que Quito ha recibido más de 300 millones de USD en bonos, y Guayaquil cerca de 400 millones. Sin embargo, advirtió que estos bonos carecen de liquidez, lo que afecta a contratistas y proveedores.

“Cuando se reciben los bonos, hay que gestionarlos en el mercado, y eso nos penaliza. Ningún municipio puede operar con ellos sin verse afectado. Es difícil hacer gestión bajo esta constante persecución”, explicó.

Revolución Ciudadana: "Hay diferencias, pero debemos salir más fuertes"

En relación a las tensiones internas en su partido político, Álvarez pidió calma y señaló que la próxima convención será clave para reenfocar la dirección de la organización.

“Es normal tener opiniones divididas en cualquier grupo. Lo importante es dialogar y salir más fuertes. Cada vez que hay un problema me afecta, pero estoy convencido de que se tomarán las mejores decisiones”, agregó.

También enfatizó que el liderazgo del expresidente Rafael Correa tendrá un peso importante en esta definición.

