Pabel Muñoz denuncia trabas del Gobierno y defiende gestión en la Fundación de Quito

Muñoz critica retrasos y “ataques” del Gobierno durante sesión solemne ne de Quito

Pabel Muñoz en la sesión solemne de la fundación de Quito.

Durante la sesión solemne por los 491 años de Fundación de Quito, el alcalde Pabel Muñoz ofreció un discurso cargado de crítica hacia el Gobierno central. Afirmó que su administración ha enfrentado “un año marcado por ataques burdos” y por decisiones que —según dijo— han frenado el desarrollo y la inversión en la capital.

Muñoz inició su intervención con un homenaje a Quito, a su historia y a su identidad cultural, resaltando la “ciudad de historia milenaria, cuna de mujeres y hombres comprometidos con la libertad y la rebeldía creadora del ser nacional”. Sin embargo, rápidamente dio paso a un balance político en el que denunció reiteradas trabas desde el Ejecutivo.

“Quito no ha recibido sus asignaciones presupuestarias a tiempo”

El Alcalde aseguró que el Gobierno nacional acumuló una deuda de 187 millones de dólares con la ciudad, y que los pagos realizados se concretaron “mitad en efectivo y mitad en bonos de hasta cinco años plazo”, lo que ha limitado la capacidad de inversión del Municipio.

Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 6 de diciembre Leer más

“Hoy nuestras cuentas registran cerca de 300 millones de dólares en bonos. Eso frena la obra pública”, afirmó.

Además, recordó que —pese al ofrecimiento hecho hace un año— la ciudad no ha recibido respuesta sobre la extensión del Metro de Quito. Tampoco se ha autorizado que la ciudad gestione con banca multilateral el financiamiento de esa obra.

RELACIONADAS Policía detona explosivo dejado en un local comercial de Salinas

Demoras, obstaculizaciones y decisiones arbitrarias

Muñoz enumeró una serie de acciones que, según dijo, han afectado la gestión municipal:

Dos años sin autorización para adquirir armas no letales para la Policía Metropolitana.

Cinco meses de retraso en la aprobación de proyectos de asociaciones público-privadas, como la Ruta Viva y el Complejo Ambiental.

La “arbitraria eliminación” del cobro de la tasa de recolección de basura en la planilla eléctrica pese a un convenio vigente.

La falta de apoyo para la recuperación del estadio Olímpico Atahualpa con inversión privada.

Obstáculos en la entrega de trolebuses nuevos, cambios en la normativa de contratación pública y escasa coordinación en emergencias como la del agua en el páramo de La Mina.

La falta de asignación de policías para las UPC rehabilitadas por el Municipio.

RELACIONADAS Contraloría rechaza declaraciones del alcalde de Cuenca y anuncia acciones legales

La eliminación del subsidio del diésel, cuyo impacto en tarifas podría recaer sobre los municipios.

“En estas circunstancias, tenemos el derecho de preguntarnos qué hay detrás. ¿Un uso político de las instituciones? ¿El deseo de que en Quito no se hagan obras?”, cuestionó.

Revocatoria, sanciones y ataques personales

El Alcalde también hizo referencia a las acusaciones y procesos impulsados en su contra, entre ellos una sanción cercana a 10 mil dólares por supuesta infracción electoral, y la denuncia presentada por el impulsor de la revocatoria, quien luego desistió.

“No han parado un solo día en su intento de distraernos”, afirmó. Añadió que incluso una autoridad nacional llegó a sugerir que él conocía un supuesto sabotaje al sistema de agua potable.

Sobre el proceso de revocatoria, destacó que el Consejo Nacional Electoral lo archivó de manera definitiva, tras devolver 4.800 firmas a ciudadanos que —según dijo— “fueron burlados y engañados”.

Sal Quiteña 2024: los sabores que conquistaron las Fiestas de Quito Leer más

“El pueblo de Quito no come cuento. No se dejó engañar”, aseguró.

“La persecución política también afecta a la ciudad”

Muñoz compartió una reflexión personal basada en un comentario de su hija:

“La persecución política no solo te afecta a ti, afecta a tu familia y, lo que es peor, a la ciudad”.

Cerró su discurso agradeciendo a los habitantes de la capital por su respaldo:

“Gracias por no caer en el juego de quienes sostienen la política del odio y la gente. El pueblo es sabio y sabe cuándo decir no”.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO