Policía detona explosivo dejado en un local comercial de Salinas

Es el segundo atentado en la semana en Santa Elena. El GIR intervino en la zona

Una amenaza de bomba interrumpió la calma la mañana de ayer en el sector Italiana del balneario de Salinas, generando alarma entre los habitantes. Sujetos no identificados colocaron un artefacto explosivo en la reja metálica de un negocio, lo que obligó a un despliegue inmediato de las unidades especializadas de la Policía Nacional.

¿Cómo se descubrió el artefacto?

El hallazgo lo realizó el propietario del local cuando se disponía a abrir su establecimiento. En la puerta enrollable, encontró un objeto envuelto de forma inusual que tenía un hilo simulando un mechero, por lo que alertó rápidamente a las autoridades.

Tras verificar la emergencia y acordonar la zona, los peritos confirmaron que el objeto era un taco de dinamita. El nerviosismo se apoderó de moradores y turistas que observaban el operativo a distancia. Personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) realizó una explosión controlada del dispositivo cumpliendo con los protocolos de seguridad

La ciudadanía expresó su indignación, señalando que estas acciones buscan chantajear a los comerciantes e impedir el trabajo tranquilo. Las autoridades confirmaron que este hecho se suma a otro ocurrido el jueves anterior en la comuna Monteverde, parroquia Colonche, donde dejaron una granada en un laboratorio de larvas de camarón.

Es el segundo caso de este tipo en menos de una semana en la provincia, por lo que la Policía investiga si ambos eventos están relacionados y prometió reforzar los patrullajes para evitar nuevas intimidaciones.

La población demanda acciones firmes ante estas modalidades delictivas que afectan zonas turísticas y productivas.

