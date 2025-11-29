Expreso
santa
Santa. Los pobladores de Ballenita son devotos de la Virgen.Joffre Lino

Ballenita celebra medio siglo de devoción a la Virgen de las Nubes

Los pobladores la veneran estos días con peregrinaciones

La historia espiritual del balneario de Ballenita, en la provincia de Santa Elena, está marcada por más de cincuenta años de fervor hacia la Virgen de la Nube. La devoción, que hoy congrega a familias completas y une a las generaciones de pescadores del sector, comenzó a consolidarse a inicios de la década de 1970.

Rosendo Yagual, un habitante octogenario del lugar, recuerda que en aquel entonces la comunidad veneraba principalmente a Santa Marianita de Jesús, hasta que un hecho fortuito cambió la tradición religiosa del pueblo.

El origen de la tradición

Fue en 1970 cuando una familia guayaquileña recién llegada al balneario donó a la comunidad un cuadro de la Virgen de la Nube. “La imagen gustó tanto que la adoptamos como nuestra nueva patrona”, rememora Yagual.

El gesto de los donantes marcó un antes y un después en la vida espiritual de los ballenitenses. Desde entonces, la Virgen de la Nube se convirtió en faro de fe para los pescadores y símbolo de identidad local. 

Cada año, a finales de noviembre, se celebran las fiestas patronales en honor a la Virgen. La imagen recorre los barrios durante la novena, acompañada por cantos, rezos y procesiones que evocan la tradición marinera del balneario.

