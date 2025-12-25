Las Navidades de los famosos: Jombriel ya es papá y otros momentos íntimos
Entre nacimientos, viajes y celebraciones, artistas ecuatorianos estrellas foráneas compartieron cómo vivieron la Navidad
La Navidad volvió a convertirse en un momento para demostrar los eventos más emotivo por parte de las figuras del entretenimiento en Ecuador y el escenario internacional. Entre anuncios familiares, celebraciones lejos de casa y publicaciones que apostaron por la intimidad, artistas y celebridades compartieron con sus seguidores cómo vivieron una de las fechas más simbólicas del calendario.
La Navidad de Jombriel
Para Jombriel, la Nochebuena marcó un antes y un después. El artista esmeraldeño anunció el nacimiento de su primer hijo, Joyner, a través de una historia de Instagram publicada la tarde del 24 de diciembre. La imagen, centrada en los pies del recién nacido, estuvo acompañada de un mensaje directo: “¡Feliz Navidad! Hoy nació el mejor regalo de Navidad de papá y mamá”.
El anuncio puso fin a semanas de especulación y coincidió con un momento personal complejo para el cantante, quien meses atrás confirmó su separación de la maquilladora Angie Hernández. Pese a ello, ambos han manifestado que el bienestar de su hijo es la prioridad. El nacimiento de Joyner se produce, además, en un momento activo de la carrera de Jombriel, recientemente impulsada por el lanzamiento de Morena, su colaboración con Juan Fernando Velasco.
La Navidad de Johann Vera
El cantante guayaquileño Johann Vera pasó las fiestas fuera del país. Radicado en Estados Unidos, celebró la Navidad en Miami junto a familiares y amigos cercanos, en su mayoría ecuatorianos residentes en la ciudad. En redes sociales compartió fragmentos de la celebración, donde la música, incluida La Macarena, fue parte central del encuentro.
La Navidad de Alex Ponce
Desde Cuenca, Alex Ponce optó por una celebración sencilla. El artista publicó una historia junto a su árbol de Navidad, acompañada de un mensaje dirigido a sus seguidores: “Feliz Navidad mi gente. Los quiero mucho. Disfruten y abracen a cada una de esas personas que están ahí para ustedes”.
Las fotos navideñas de Mariela Viteri
La presentadora manabita Mariela Viteri apostó por una sesión fotográfica navideña de alto impacto en redes sociales. Vestida como una versión sensual de Mamá Noel, compartió imágenes que generaron una amplia interacción y comentarios entre sus seguidores.
La Navidad de Nadia Mejía
La actual Nadia Mejía mostró un contraste con el protocolo habitual de los certámenes de belleza. Celebró la Navidad en pijama, sin maquillaje y en compañía de su familia. En sus publicaciones destacó con orgullo su árbol navideño, subrayando una celebración doméstica y cercana.
Celebraciones fuera de Ecuador
En el plano internacional, Jennifer Lopez compartió una imagen familiar junto a un gran árbol navideño. Vestida con una pijama a rayas rosadas y blancas, la artista proyectó una celebración íntima y hogareña.
Por su parte, Selena Gomez celebró la Navidad lejos de los reflectores. Junto a su pareja, Benny Blanco, visitó una exhibición de luces navideñas de manera anónima, experiencia que describió como “visitar un país de maravillas”.
Mientras tanto, los rumores sobre un posible embarazo de Zendaya junto a Tom Holland continuaron circulando en redes sociales durante las fiestas, sin confirmación oficial por parte de los actores.
