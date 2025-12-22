Actor viral de Burrita Burrona anuncia que deja el personaje: Estas son las razones

Un video difundido en Instagram muestra a Momo Guzmán explicando la decisión marcaba el cierre de una etapa profesional

El creador de contenido Momo Guzmán confirmó el retiro definitivo del personaje Burrita Burrona, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital y los escenarios en México. El anuncio se realizó la noche del 21 de diciembre de 2025, al término de un show navideño en la Ciudad de México, y fue reforzado horas después mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

La despedida de Momo Guzmán de Burrita Burrona

Un video difundido en Instagram muestra a Guzmán explicando ante el público que esa presentación marcaba el cierre de una etapa personal y profesional. Posteriormente, el creador cambió el nombre de sus perfiles digitales a Momo Guzmán, dejando atrás la identidad virtual asociada a Burrita Burrona.

En el mensaje escrito, Guzmán señaló: “Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera, hoy aquí delante de todo mi público me despido de este personaje”. En el texto, el creador repasó el origen del proyecto y recordó sus primeros acercamientos a la creación artística. “Desde que era niño siempre me ha gustado hacer reír a los demás… juntaba cajas de cartón para convertirlas en personajes y jugar a ser un artista. Y mírenme, lo logré”, expresó.

El comunicado incluyó agradecimientos directos a su comunidad, a la que llamó “mis ampones”, así como a marcas, colaboradores y amigos que formaron parte del desarrollo del personaje. “Gracias a quienes han creído y valorado mi talento… por cada video visto, por cada follow, por sus comentarios positivos y negativos, los cuales me han hecho crecer”, escribió.

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el impacto del proyecto en su entorno familiar. Guzmán afirmó que, gracias al trabajo realizado con Burrita Burrona, logró cumplir un objetivo personal: “Poder darle un mejor estilo de vida a mis padres, mis hermanos y mi abuela”. También dedicó palabras a su equipo de trabajo, a amistades cercanas y a su pareja, a quien mencionó como “el amor de mi vida”, destacando el acompañamiento durante el proceso.

El texto concluyó con una despedida directa del personaje y un mensaje hacia su audiencia: “Es momento de decir adiós y comenzar una nueva historia… Nunca dejen de soñar, que nada ni nadie los defina”. Aunque no se han anunciado proyectos concretos, Guzmán aclaró que su decisión implica únicamente el retiro del personaje y no el abandono de los escenarios.

La despedida de Burrita Burrona generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde seguidores, colegas y marcas comentaron el cierre de una etapa que se extendió durante cuatro años y que consolidó al personaje como un fenómeno digital y escénico en México.

