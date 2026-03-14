Segundo día de juzgamiento en caso Triple A se instaló con reparos de las defensas

El Tribunal a cargo concedió 45 minutos para que los abogados se comuniquen con sus defendidos antes del inicio

El segundo día de audiencia por el caso Triple A se desarrolla en Quito.

En el Complejo Judicial Norte de Quito inició el segundo día de la audiencia de juicio del denominado caso Triple A, en el que se investiga el presunto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. Entre los 16 procesados consta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

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Sobre la reinstalación de la diligencia, la Fiscalía señaló: “Se instala el segundo día de la audiencia de juicio contra 16 personas naturales y 6 jurídicas, procesadas por Fiscalía por su presunta participación en el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos”.

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La audiencia estaba prevista para iniciar a las 08:30. Sin embargo, una vez instalada se reportaron problemas de comunicación entre César Bravo, uno de los procesados, y su defensa. Por ello, se solicitó un receso de 45 minutos para que el procesado pudiera conversar con su abogado.

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Por su parte, Ramiro García, abogado de Álvarez, pidió un receso de 10 minutos. Explicó que durante la última semana sí había podido conversar en dos ocasiones con su defendido.

Finalmente, el Tribunal a cargo del caso resolvió conceder 45 minutos para que las defensas dialoguen con los procesados. La transmisión de la audiencia no se detuvo durante el receso.

En ese lapso se escuchó a García señalar que no existían condiciones adecuadas para comunicarse, no por la posibilidad de ingresar a la reunión virtual con Álvarez, sino por las circunstancias al interior del centro penitenciario. Álvarez fue trasladado a la cárcel El Encuentro, ubicada en Santa Elena.

El inicio de la audiencia de juicio

El pasado 8 de marzo se instaló la audiencia de juzgamiento. En esa primera jornada, la Fiscalía presentó su teoría del caso. El eje de su exposición fue demostrar que Álvarez sería el factor común dentro de una supuesta estructura societaria dedicada a la comercialización ilegal de combustible.

#AHORA | #CasoTripleA: se instala el segundo día de la audiencia de juicio contra 16 personas naturales y 6 jurídicas, procesadas por #FiscalíaEc por su presunta participación en el delito de comercialización ilegal de #Hidrocarburos. pic.twitter.com/NPUdUJ87Go — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 14, 2026

Ese día también participaron como acusadores organismos como Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.

Para este 14 de marzo de 2026 está previsto que continúe la intervención de las defensas de los procesados. En ese contexto, los abogados de Álvarez y Bravo señalaron que debían conversar con sus defendidos para definir la estrategia y las preguntas que podrían formular durante el proceso.

Aquiles Álvarez también es procesado en el caso denominado Goleada. API

¿Qué es el caso Triple A?

En el caso Triple A, la Fiscalía investiga el presunto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. La teoría del Ministerio Público apunta a un supuesto perjuicio de 61,5 millones de dólares. En la causa también están investigadas seis personas jurídicas.

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