Semana Santa 2026: esta es la agenda de procesiones y eventos culturales en Quito

Fieles participan en las procesiones de Semana Santa en Quito, una tradición religiosa que cada año recorre el Centro Histórico de Quito.

Quito se prepara para una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes del año. Durante la Semana Santa 2026, el Centro Histórico y varias parroquias del Distrito Metropolitano serán escenario de una amplia agenda que combina fe, patrimonio y cultura.

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Procesiones tradicionales, ceremonias litúrgicas centenarias, conciertos del Festival Internacional de Música Sacra y actividades culturales formarán parte de la programación que cada año atrae a miles de fieles y turistas. La celebración consolida a Quito como uno de los destinos más relevantes de América Latina para vivir el turismo religioso y las tradiciones de la Semana Mayor.

Las actividades se desarrollarán en templos patrimoniales, plazas históricas y barrios emblemáticos del Centro Histórico de Quito, reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

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Tradición religiosa y procesiones emblemáticas

La agenda de Semana Santa incluye algunas de las manifestaciones más representativas de la tradición quiteña.

Durante toda la semana se realizará la ornamentación floral de cruces patrimoniales en templos emblemáticos como Iglesia de La Concepción, Iglesia de San Agustín, Iglesia del Sagrario, Catedral Metropolitana de Quito, Iglesia de la Compañía de Jesús, Iglesia del Carmen Alto y Iglesia de San Francisco.

El 29 de marzo se realizará la Procesión de Domingo de Ramos, que partirá a las 09:30 desde la Basílica del Voto Nacional y recorrerá el Centro Histórico hasta la Plaza de San Francisco. A las 11:00 se celebrará una misa campal con la bendición de ramos.

El 31 de marzo, la parroquia rural de Puéllaro acogerá la tradicional Procesión de Andas, que iniciará a las 19:00 desde su parque central y representará distintos momentos de la Pasión de Cristo.

Uno de los rituales más singulares se realizará el 1 de abril con el histórico Arrastre de Caudas, ceremonia litúrgica de más de 500 años que tendrá lugar a las 16:00 en la Catedral Metropolitana de Quito.

El 2 de abril, desde las 18:00, los fieles participarán en el tradicional recorrido de las Siete Iglesias, que recuerda el camino de Jesús hacia el Calvario. Ese mismo día, a las 18:30, se desarrollará la Procesión de la Luz, que partirá desde la Basílica del Voto Nacional.

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El 3 de abril se celebrará la multitudinaria Procesión de Jesús del Gran Poder, una de las manifestaciones de fe más importantes de América Latina, que partirá al mediodía desde la Iglesia de San Francisco.

Ese mismo día también se realizará la procesión del sur desde la Santuario de la Virgen del Quinche, en el barrio La Unión. La jornada concluirá con la Procesión del Silencio, que iniciará a las 18:00 desde la Plaza de Santo Domingo.

En la ruralidad también se vivirán tradiciones únicas. En La Merced, el Viernes Santo se realizará la tradicional Procesión de los Diablos de La Merced, desde las 11:00 en el barrio San Francisco.

Celebraciones del Sábado y Domingo de Resurrección

El 4 de abril, la parroquia de Alangasí celebrará la Bendición del Fuego desde las 18:00 en su parque central.

Ese mismo día continuarán las actividades con la Procesión de la Virgen de los Dolores en el barrio Loma Grande a las 14:00 y la Procesión de la Soledad de María en San Marcos a las 16:00.

La Semana Santa concluirá el 5 de abril con la Misa Pontifical de la Resurrección de Cristo, a las 18:00 en la iglesia de Alangasí.

Festival Internacional de Música Sacra

Como parte de la agenda cultural, la Fundación Teatro Nacional Sucre organizará una nueva edición del Festival Internacional de Música Sacra de Quito, que se realizará del 20 al 31 de marzo en iglesias patrimoniales y espacios culturales de la ciudad.

El festival reunirá a músicos y ensambles nacionales e internacionales en conciertos dedicados al repertorio sacro y obras inspiradas en la espiritualidad cristiana.

Entre los eventos destacados constan:

Lux Perpetua – 20 de marzo, 19:00, Iglesia de la Compañía de Jesús.

La voz del corno y la palabra: ecos de un instante sagrado – 21 de marzo, 17:00, Iglesia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.

Sinapsis ft. Tim Hecker – 21 de marzo, 19:00, Teatro Nacional Sucre.

Réquiem de Gabriel Fauré – 22 de marzo, 16:00, Teatro México.

Misa – Belisario Peña – 22 de marzo, 19:00, Iglesia San Pedro de Conocoto.

Trilogía del espíritu: Bach, Franck y Reger – 25 de marzo, Iglesia de la Compañía.

El hilo invisible – 27 de marzo, Iglesia de La Merced.

Misa ecuatoriana – Segundo Cóndor – 28 de marzo, Teatro México.

Canticles & Lachrymae: el sonido como plegaria – 31 de marzo, Iglesia Santa Teresita.

Actividades culturales y tradiciones gastronómicas

La programación también incluirá eventos organizados por la Secretaría de Cultura del Municipio de Quito, que buscan poner en valor el patrimonio espiritual, las tradiciones culinarias y la memoria cultural.

Entre las actividades destacan:

Mushuk Nina – Cerro La Luz (22 de marzo, Puéllaro)

Fanesca: Ritos y Saberes (28 de marzo, bulevar Naciones Unidas y Shyris)

“Quito Mestizo”, obra de danza del colectivo Quitux (29 de marzo, Centro Cultural Plaza Belmonte)

Receta de Historias (2 de abril, Biblioteca Municipal de Llano Grande)

Sabores que nos unen (2 de abril, Centro Cultural Metropolitano)

Día del Libro Infantil y Juvenil: Audiocuentos y colores (2 de abril, Biblioteca de El Ejido)

Exposición temporal Casa de las Artes La Ronda y MIVA (3 de abril)

Además, durante la temporada de Fanesca, el mercado mayorista reunirá ingredientes de las cuatro regiones del Ecuador, reafirmando el valor gastronómico de esta celebración.

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