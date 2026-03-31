Elecciones seccionales 2026: ¿qué cambia tras el adelanto y cuánto durará la campaña?

El tiempo para la campaña electoral se redujo. La inscripción de candidaturas también apresura las primarias

El Consejo Nacional Electoral estableció que el 26 de noviembre de 2026 serás las seccionales.

Con el adelanto de la fecha de votación para los comicios seccionales, gran parte del cronograma electoral se modifica. Uno de los principales cambios es la reducción del tiempo de campaña: pasó de 29 a 14 días.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió ajustar todo el calendario para que los ecuatorianos acudan a las urnas el 29 de noviembre de 2026. En ese contexto, una de las fechas clave del proceso es la convocatoria formal a elecciones.

En el cronograma anterior, ese hito estaba previsto para el 29 de agosto de 2026. Ahora, se adelantó al 31 de julio.

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Esta fecha marca el inicio formal de la etapa electoral de las seccionales. El siguiente paso será la inscripción de candidaturas por parte de las organizaciones políticas, proceso que se desarrollará entre el 2 y el 17 de agosto de 2026.

Los plazos para las organizaciones políticas también se reducen, ya que la inscripción de candidaturas depende de un paso previo: la realización de elecciones primarias o procesos de democracia interna.

En el nuevo cronograma, estas primarias deberán arrancar en dos meses y medio. Tras este hito, se abrirá una etapa para la presentación de recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Sobre la campaña electoral

En este proceso, el periodo de campaña será más corto. El proselitismo comenzará el jueves 12 de noviembre de 2026 y finalizará el jueves 26 del mismo mes.

Los debates obligatorios organizados por el CNE se desarrollarán en ese mismo periodo, entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026. Posteriormente, el 27 de noviembre iniciará el silencio electoral, dos días antes de las votaciones.

El Pleno del CNE se aprobó la actualización del calendario electoral. Cortesía: CNE.

“No soy operadora del Gobierno”, dice Atamaint

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, rechazó los cuestionamientos que la señalan como una presunta operadora política del Gobierno y aseguró que las decisiones del organismo electoral se han adoptado con independencia y apego a la ley.

Según la titular del CNE, la trayectoria profesional de su hermano responde a decisiones personales y no guarda relación con su gestión. “Él puede trabajar y decidir su afiliación política donde quiera. Eso no ha afectado en absoluto las decisiones que se han tomado dentro del Consejo Nacional Electoral”, sostuvo.

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