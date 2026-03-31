Noboa sobre seccionales: cambio beneficia a Revolución Ciudadana y Pachakutik

Aseguró que, por el Fenómeno de El Niño, zonas rurales donde es fuerte la oposición, serían afectadas con comicios en febrero

El presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las votaciones de los comicios seccionales. Afirmó que sufragar en noviembre, sin la afectación del fenómeno de El Niño, beneficia a la Revolución Ciudadana.

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“Basémonos en números antes que en mitos”, dijo Noboa. Luego tomó como referencia los resultados que obtuvo durante las elecciones anticipadas de 2023 y en las generales de 2025. Cabe recordar que esos procesos fueron presidenciales y que, en 2026, por primera vez ADN participará en comicios para buscar gobiernos locales.

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“Al ver en qué sector ADN es más fuerte y dónde débil; somos más fuertes en cabeceras cantonales y capitales de provincia de la Sierra que pueden ser menos afectadas por El Niño”, aseveró.

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Después afirmó que su movimiento fue más débil en las zonas rurales de los cantones de la Costa. Explicó por qué el cambio no lo beneficia: “¿A quién le hubiese convenido como partido que se haga el 14 de febrero con el agua hasta el pecho, al correísmo y a los pachas. ¿A quién le hubiese afectado más (el cambio a noviembre 2026) a nosotros. Porque le da acceso y asegura, así es la democracia, que la ruralidad de la Costa donde es más fuerte la oposición. Estamos garantizando que haya competencia”, dijo Noboa.

Con esto, lo que intentó decir Noboa fue que en noviembre, sin el Fenómeno de El Niño, los votantes de la ruralidad podrían asistir a las urnas sin mayor inconveniente.

Coincidencias con el CNE

El presidente concordó con la titular del CNE, Diana Atamaint, sobre la necesidad de garantizar las condiciones para las votaciones. Aunque el informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos enviado al CNE habla de un 62% de probabilidades de incidencia, el mandatario señaló que, con base en informes de organismos internacionales e incluso en un artículo de The New York Times, la probabilidad sería del 70% de que llegue “la mamá de todos los Niños”. “Estamos garantizando que todo puedan votar”, dijo Noboa.

La decisión del CNE

El viernes 27 de marzo de 2026, el Pleno del CNE se reunió para aprobar una actualización del calendario electoral previamente establecido para las elecciones seccionales. En la sesión se tomó como base el informe de Riesgos sobre la posible incidencia de El Niño.

El Pleno del CNE definió el adelanto de las seccionales para noviembre de 2026 Cortesía: CNE.

Así, las votaciones, previstas inicialmente para el 14 de febrero de 2027, se adelantaron al 29 de noviembre de 2026. Esto implicó un ajuste del cronograma, por lo que las organizaciones políticas deberán modificar sus tiempos.

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