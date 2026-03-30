Adelanto elecciones Ecuador: partidos están descontentos, pero igual acatarán al CNE

Organizaciones como Avanza, CREO y el Partido Socialista no comparten la decisión, pero ya se preparan para las seccionales

En el nuevo calendario electoral, el CNE tiene previsto entre el 6 de marzo y el 30 de julio de 2026 consejos consultivos con las organizaciones políticas para aclarar dudas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sacudió el tablero político al adelantar las elecciones de 2027. Aunque organizaciones como Unidad Popular, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano se han pronunciado, otros partidos políticos han guardado silencio. Conoce la postura de los dirigentes de la mayoría de organizaciones políticas nacionales consultados por EXPRESO y sus explicaciones para seguir con los comicios, pese a su desacuerdo con la decisión del CNE.

CNE adelanta las elecciones de 2027 por riesgos climáticos

Las próximas elecciones de autoridades locales en Ecuador dieron un giro inesperado. El Consejo Nacional Electoral (CNE), ente rector de los comicios, resolvió adelantar tres meses las elecciones seccionales como medida de prevención ante un eventual periodo invernal que podría entorpecer el proceso electoral, originalmente previsto para febrero de 2027.

(Le puede interesar: Atamaint a Corte Constitucional: función electoral es máxima autoridad en comicios)

Esta decisión, fundamentada en un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos (entidad adscrita a la Presidencia de la República, liderada por Daniel Noboa), provocó el rechazo de sectores de la opinión pública. No obstante, solo algunas organizaciones políticas han calificado formalmente la medida como ilegal y perjudicial para el ejercicio democrático.

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Cortesía: CNE.

Partidos políticos rechazaron adelanto de elecciones

El movimiento Revolución Ciudadana (RC), actualmente suspendido por nueve meses debido a un proceso por presunto lavado de activos, cuestionó la legitimidad de la resolución, señalando que no responde a criterios técnicos sino a una imposición política. "Esta maniobra es inconstitucional y atenta contra la democracia: se está vulnerando el derecho al pueblo a elegir y salir de esta barbarie", denunció la organización.

CNE defiende adelanto electoral frente a cuestionamientos de Revolución Ciudadana Leer más

En la misma línea, el Partido Social Cristiano (PSC) sostuvo mediante un comunicado que el adelanto es improcedente, argumentando que la ley solo faculta cambios de fecha en casos específicos como la disolución de la Asamblea Nacional o la destitución del primer mandatario. La organización adelantó que se requerirá un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Por su parte, Unidad Popular (en proceso de cancelación) calificó la medida como una estrategia del Ejecutivo. Su director nacional, Geovanni Atarihuana, afirmó: "Un atentado contra el derecho de participación de millones de ecuatorianos. La justificación totalmente absurda, una vez más Diana Atamaint, brazo ejecutor del régimen autoritario".

Silencio mayoritario ante el adelanto de las seccionales

Pese a la controversia, otras fuerzas políticas han guardado silencio. EXPRESO consultó a los dirigentes de la mayoría de las organizaciones nacionales; sin embargo, partidos como Centro Democrático, Sociedad Patriótica, ADN, Izquierda Democrática, Amigo, Pachakutik, Democracia Sí, SUMA y RETO no emitieron respuesta hasta el cierre de esta edición.

En contraste, agrupaciones como Avanza, el Partido Socialista Ecuatoriano y CREO, aunque rechazan el argumento del temporal invernal para 2027, confirmaron que acatarán el nuevo calendario aprobado por el Pleno del CNE.

📌 | El Pleno del CNE, con base en informes técnicos, actualizó el calendario de las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027.



La votación 🗳 se realizará el domingo 29 de noviembre de 2026, como medida preventiva frente a las fuertes lluvias previstas por el fenómeno de El Niño,… pic.twitter.com/aZ9myPJ4h1 — cnegobec (@cnegobec) March 27, 2026

PID denuncia que CNE beneficia a candidatos oficialistas

Arturo Moreno, dirigente del Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, tildó la medida de "perjudicial y antidemocrática". Aunque no detalló acciones legales, señaló que el cambio "favorece al partido de gobierno por su capacidad de reacción. Más aun si invalidaron a RC5 (Revolución Ciudadana) y frustraron a otros dos partidos (Unidad Popular y Construye). Se evidencia la intención".

(Le puede interesar: Pabel Muñoz sobre decisión del CNE: "Violentan principios básicos de la democracia")

Avanza pide flexibilidad para cumplir nuevo calendario

Desde Avanza, su presidente Javier Orti admitió que el cambio de cronograma los "pone a correr", beneficiando principalmente a quienes buscan la reelección. No obstante, aseguró que su estructura está lista: "Ya teníamos una planificación interna (...) y felizmente esa planificación siempre se la realizó con anticipación", comentó, añadiendo que acelerarán las alianzas.

Orti sugirió que el CNE debería ser más "flexible" con las normativas actuales. "Existen nuevos reglamentos que obligan a realizar asambleas con el 100 % de afiliados a los partidos y eso es un relajo por todo lo que está pasando con el tema de las afiliaciones. También que hagan un sistema más amigable para la inscripción de candidatos, ya que el gran problema es que mientras no se cumpla con (la cuota) de mujeres y jóvenes impide seguir inscribiendo al resto de candidatos".

Organizaciones políticas como la Revolución Ciudadana (RC5) calificó la medida como inconstitucional y alineada a los intereses del oficialismo. FRANKLIN JACOME/EXPRESO

Partido Socialista rechaza medida, pero piensa en alianzas

Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista, también cuestionó la legalidad de la medida, tildándola de "un juego pensado desde el régimen". A pesar de considerar que la reducción de plazos son "argucias administrativas para evitar una participación plena", Vallejo descartó alianzas nacionales y confirmó que se preparan para dar batalla en los territorios.

Decisiones de CNE, TCE y Fiscalía reconfiguran tablero de las seccionales 2026 Leer más

CREO quiere pasar de la indignación a la acción elecciones

Finalmente, Juan Fernando Flores, dirigente de CREO, mantuvo una postura pragmática. Afirmó que el movimiento está listo en cada jurisdicción del país. "Nosotros estamos listos frente a este nuevo escenario y como organización política nos hemos venido preparando para ello en cada parroquia, cantón y provincia del país. Más allá de la razón o el porque lo hacen… nuestra respuesta será pasar de la indignación a la acción y por ello, no cederemos espacios y nos presentaremos para el próximo 29 de noviembre acompañados de los mejores hombres, mujeres y jóvenes para ser su voz", puntualizó.

Adelanto elecciones 2027: posturas que avalan una "ilegalidad"

Para el estratega y docente de Comunicación, Andrés Jaramillo, las posturas de las organizaciones políticas de continuar con las elecciones seccionales, pese al adelanto de la fecha de los comicios, solo avala la decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), calificada como irregular por algunos sectores.

"Sienten o creen que podrán sobrevivir electoralmente, siendo sumisos con el poder, cuando el Gobierno ha demostrado que es quizá el menos confiable. Cuando no les sean útiles, no tendrá empacho en desecharlos", comenta.

Sin embargo, Jaramillo acota que la postura debería ser otra, defendiendo la democracia ecuatoriana. "Es momento de unirse por un objetivo común: la defensa de la democracia. Los partidos, los movimientos, las organizaciones políticas no formales y también la academia, la sociedad civil", acotó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!