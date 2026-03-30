CNE defiende adelanto electoral frente a cuestionamientos de Revolución Ciudadana

En una entrevista concedida este lunes 30 de marzo al medio local Ecuavisa, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, sostuvo la legitimidad del organismo para ajustar el calendario electoral. El funcionario defendió la resolución que adelanta los comicios seccionales y del Cpccs de febrero de 2027 a noviembre de 2026, una medida que, aunque técnica, no está exenta de terminar en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

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La amenaza del clima como argumento

Pita explicó en el espacio Contacto Directo que la decisión no fue arbitraria, sino que responde a un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El documento advierte que inundaciones y lluvias severas podrían afectar a 488 parroquias, poniendo en riesgo la logística y la seguridad de cerca de dos millones de ciudadanos. "Las fechas hito que no se pueden mover son las de posesión de autoridades. El CNE tiene la libertad de fijar cuándo se realizan las elecciones", enfatizó el vicepresidente.

El choque con el correísmo

La reprogramación ha encendido las alarmas en la Revolución Ciudadana (RC). El movimiento, afectado recientemente por una suspensión de nueve meses y bajo el radar de la Fiscalía por presunto lavado de dinero, califica el cambio como una "imposición política" diseñada para bloquear sus candidaturas. Según la organización, el argumento climático es apenas una fachada para alterar el tablero electoral en su contra.

Un calendario bajo la lupa

Pita restó importancia a estos reclamos, señalando que la RC es la única voz disonante en el espectro político. "No encuentro una sola organización que haya objetado esta decisión, salvo la RC", concluyó. Bajo este nuevo cronograma, los ecuatorianos acudirán a las urnas el 29 de noviembre de 2026 para elegir prefectos, alcaldes y vocales del Cpccs, quienes deberán asumir sus cargos el 14 de mayo de 2027.

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