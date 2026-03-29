Correísmo delineó estrategia para seccionales: ¿Con quién habrá alianzas?

La presidenta de RC, Gabriela Rivadeneira, explicó alcance de desafiliaciones. Hay conversaciones con movimientos

La Revolución Ciudadana definió su estrategia para participar en las elecciones seccionales de 2026. Sobre el movimiento pesa una suspensión de 90 días, lo que le impediría presentarse como organización política en noviembre de ese año; por ello, prevé recurrir a alianzas, principalmente con movimientos locales.

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La presidenta de la organización, Gabriela Rivadeneira, amplió la explicación sobre el pedido de desafiliación dirigido a quienes deseen y tengan posibilidades de ser candidatos.

Señaló que optaron por esa alternativa porque la opción de otorgar permisos desde el propio movimiento para que sus militantes participen por otras organizaciones podría no prosperar, debido a la suspensión de la RC.

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La dirigencia se mantiene en la RC

Según Rivadeneira, el llamado a la desafiliación está dirigido únicamente a quienes aspiran a cargos de elección popular en los comicios del 29 de noviembre de 2026. “La dirigencia, la militancia nos quedamos en la RC5 defendiéndola y movilizándonos”, aseguró.

Las alianzas como alternativa

Rivadeneira reveló, en una transmisión en vivo por Facebook, que varios movimientos locales han manifestado su disposición a respaldar a la Revolución Ciudadana. “ Hay muchas organizaciones políticas locales que nos han buscado y se han puesto a disposición. Vamos a hacer alianzas”, explicó.

Sin embargo, no precisó cuáles serían las opciones concretas para esas alianzas. También indicó que existen acercamientos con movimientos de alcance nacional con los que podrían concretarse acuerdos y sostuvo que se requiere un gran pacto para enfrentar las elecciones seccionales.

Cabe señalar que, de acuerdo con el ámbito de acción de las organizaciones políticas, se habilita su participación en distintas dignidades. Así, un movimiento provincial puede presentar candidatos a prefecturas y alcaldías, mientras que uno cantonal no puede postular aspirantes a gobiernos provinciales.

No es clima, es trampa: El plan detrás del cambio electoral en Ecuador. https://t.co/mzl0FquSBA — Revolución Ciudadana (@RC5Oficial) March 28, 2026

Candidaturas en la RC

La presidenta del movimiento adelantó que la mayoría de las actuales autoridades locales buscará la reelección, aunque también anticipó que habrá “un par de cambios”. Esta referencia cobra relevancia en el contexto de la crisis interna del movimiento, en la que algunos actores cuestionaron el liderazgo de la expresidenta de la RC, Luisa González.

Marcela Aguiñaga dejó las filas de la organización. Además, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, no puede optar por una nueva reelección. La misma situación aplica para Leonardo Orlando.

En ese escenario, está por definirse si la RC optará por postular a Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay, y a Pabel Muñoz, alcalde de Quito. Todos ellos suscribieron una carta en la que cuestionaban el liderazgo de Luisa González.

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