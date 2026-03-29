Augusto Barrera plantea “gran coalición democrática” tras cambio calendario electoral

El exalcalde de Quito dice que instituciones del Estado han sido cooptadas por el Ejecutivo

El exalcalde de Quito, Augusto Barrera, se ha volcado a la academia. Pero ha seguido opinando sobre política.

Augusto Barrera, exalcalde de Quito y exsecretario de Educación Superior, ha llamado a la conformación de “una gran coalición democrática”. El objetivo, según dijo, es defender la democracia, las libertades públicas y las bases mismas de la convivencia republicana.

Barrera, quien inició su trayectoria política en el correísmo pero luego se distanció de ese sector y ha sido criticado por el expresidente Rafael Correa, se pronunció a través de sus redes sociales. Lo hizo luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de modificar el calendario de las elecciones seccionales.

Según Augusto Barrera, la medida adoptada por el CNE prorrogado “constituye un eslabón más en el proceso de demolición institucional que atraviesa el Ecuador”. En esa línea, coincidió con otros analistas, políticos y juristas que han cuestionado el cambio de fechas por considerar que carece de sustento suficiente.

El exalcalde Barrera sostuvo además que “la mayoría de funciones del Estado ha sido cooptada por el Ejecutivo” y actúa, según afirmó, “con obsecuencia frente a los deseos del Gobierno”. En contraste, señaló que "instancias y funcionarios que conservan algún margen de autonomía son objeto de persecución, hostigamiento y presión, como ha ocurrido con la Corte Constitucional o con el director del Inamhi".

Hasta el día de hoy he servido con compromiso y convicción como Director Ejecutivo del @inamhi_ec. Ha sido un enorme honor ejercer el servicio público desde mi formación científica. Dejo una institución fortalecida, con nueva tecnología, con mayor credibilidad y datos abiertos. pic.twitter.com/xu5d8SGPjG — Bolívar Erazo (@Blv_Erazo) March 28, 2026

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Sobre la situación de los GAD

Asimismo, Augusto Barrera se refirió a la relación con los GAD. "Expresa una erosión sistemática de sus competencias, recursos y capacidades, vulnerando un principio elemental de la administración pública que es la lealtad institucional entre niveles y funciones del Estado".

Municipios como el de Quito, prefecturas como la de Pichincha y movimientos como Unidad Popular han presentado demandas de inconstitucionalidad a la reforma al Cootad. Los GAD han señalado que la Asamblea les quita la posibilidad de invertir en pago de profesores y médicos inclusive. Además, la legislatura trabaja en otras reformas que tienen que ver con construcción y manejo de edificios.

Eso sin contar con recursos legales en marcha contra el alcalde Aquiles Álvarez, quien sin tener una sentencia está encerrado en la Cárcel del Encuentro, dentro del Caso Goleada.

La compra de medios en Ecuador

"A ello se suma la degradación de la esfera público, donde los informes reservados se hacen costumbre y la compra de medios y periodistas ocurre ante la vista de toda la sociedad, como parte de una estrategia de control total", dijo Augusto Barrera.

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