Deterioro democrático en Ecuador: las ‘banderas rojas’ que identifican abogados

La cooptación de instituciones, el autoritarismo y el ataque a la prensa son signos que alertan

Algunas decisiones del presidente Daniel Noboa han generado cuestionamientos, se habla de cooptación de organismos de control.

No solo políticos han levantado banderas rojas. También los abogados constitucionalistas advierten un deterioro democrático en Ecuador. La intervención estatal ilegal de Gráficos Nacionales (GRANASA) por parte de la Superintendencia de Compañías es una de las tantas banderas rojas. Hablan de irrespeto a la separación de poderes, restricción de libertades y debilitamiento progresivo de los contrapesos institucionales. Además cuestionan persecución a opositores y toma de instituciones.

El jurista Daniel Gallegos reconoce signos de erosión, declive o retroceso democrático. El abogado señala que la toma de otros poderes no se produce por medios convencionales, como un golpe de Estado o intentona militar. “Existe una suerte de concentración de poder imperceptible y que poco a poco mina libertades, la de expresión”.

Gallegos cita ejemplos de ‘banderas rojas’: “cooptación de entidades del Estado con cuadros afines al Ejecutivo, uso del poder económico de manera poco transparente para comprar medios, normalización de prácticas como la de FF.AA. que selecciona a qué medios entregar información; y que cada vez sea más difícil que los servidores públicos rindan cuentan de agendas”.

También la abogada Belén Aguinaga menciona ‘banderas rojas’, divididas en tres categorías. Primera: quien ostenta el poder no está sometido al derecho o se cree por encima de reglas de juego y en un Estado de derecho la Constitución y demás funcionan como un límite al poder; así como decretos de estados de excepción reiterados, pese a controles de la Corte.

Otras 'red flags' frente a la visión de democracia en Ecuador

Belén Aguinaga menciona una segunda categoría de banderas rojas: leyes aprobadas como económicas urgentes, con un fraude a la Constitución, al tramitarlas con procedimiento expedito, con menor participación ciudadana; debilitamiento de instituciones llamadas a ejercer pesos y contrapesos; dejar fuera a quien debía tomar la presidencia del Consejo de Judicatura.

Y tercera: restricción de libertades, por ejemplo, al escrutinio y estigmatización y persecución a distintas formas de disidencia.

“Es grave que la prensa no acceda a entrevistas con ministros ni a respuestas a pedidos de información. En 2024 se ordenó el cierre de un programa de entrevistas. Además hemos visto distintos ataques a instituciones llamadas a ejercer control, así como la instrumentación de UAFE, SRI, Fiscalía y Superintendencias, para perseguir a opositores o inhabilitar a potenciales candidatos como el caso de la abogada Villacís”.

Existen varios ejemplos que nos hacen pensar que esto que llamamos democracia o Estado de derecho se debiliten, sin que exista un golpe de Estado. Daniel Gallegos Abogado constitucionalista

Democracia más allá de elecciones en Ecuador

El abogado Alejandro Ponce lamenta que la sociedad crea que la democracia se agota en las elecciones y se ha perdido el poder de la crítica frente al ejercicio del poder”.

Ponce recuerda a movimientos sociales que condujeron a cambios de gobierno, “no estoy a favor ni en contra de ellos, pero ahora por la polarización, mina la capacidad de crítica frente a la arbitrariedad”.

Autoritarismo y desgaste del Gobierno: Atarihuana, de Unidad Popular

Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular, apunta que el presidente Daniel Noboa no entendió el mensaje de la derrota en la consulta popular.

“El aumento del autoritarismo del Gobierno es directamente proporcional a su desgaste y pérdida de apoyo popular, por eso, dice, se vuelve más peligroso al violentar derechos humanos, criminalizar a líderes sociales, usa al Contencioso Electoral para sancionar a la UNE, Yasunidos y a UGTE, silencia a la prensa, usa a la Fiscalía, allana a opositores”.

Hemos visto esfuerzos por cooptar instituciones y colocar a personas funcionales al poder y no han sido métodos exclusivos de este Gobierno ni del anterior. Belén Aguinaga/ Abogada

Esto pasa en la Asamblea

Con la mayoría de ADN y sus aliados, incluyendo a excorreístas, el oficialismo aprueba leyes, sin permitir que actores involucrados sean escuchados. Un ejemplo es lo que pasó con la reforma al Cootad.

