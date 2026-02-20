Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

valentina centeno
La asambleísta de ADN, Valentina Centeno, evitó pronunciarse sobre la intervención a GRANASA.Miguel Canales

La intervención a GRANASA genera rechazo en la Asamblea Nacional

El oficialismo, por su lado, evita pronunciarse sobre la acción de la Superintendencia de Compañías

La intervención de GRANASA, casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, por parte de las Superintendencia de Compañías, genera rechazo en las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC). El oficialismo, por su lado, evita pronunciarse.

RELACIONADAS

PSC alerta de atentado a la libertad de expresión

Desde el Partido Social Cristiano (PSC), el asambleísta Alfredo Serrano, condenó la intervención de GRANASA y alertó de una violación de derechos. "Es condenable. Es un atentado contra la libertad de expresión. Creemos que es coartar la libertad de los ecuatorianos. Esto solo es el inicio, vendrán más".

RC habla de un golpe a la democracia

Por su lado, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina, señaló que las consecuencias de la acción de la Superintendencia de Compañías serán mucho más graves: "hay que defender la libertad de expresión. Este tipo de acciones, lo único que hacen es disminuir la calidad de la democracia y del estado de Derecho".

RELACIONADAS
GRANASA, casa editora de EXPRESO y EXTRA
    • GRANASA, casa editora de EXPRESO y EXTRA.Expreso

    ADN guarda silencio ante intervención de GRANASA

    A diferencia del PSC y la RC, la bancada oficialista de ADN prefirió guardar silencio al ser consultada por la intervención a GRANASA. "No tengo ningún comentario, ningún pronunciamiento", respondió la oficialista Valentina Centeno y abandonó la rueda de prensa previo al segundo y definitivo debate de las reformas al Cootad.

    El abogado de Granasa, Eduardo Carmigniani, aseguró que la intervención ordenada por la Superintendencia de Compañías no modificará la línea editorial.

    GRANASA mantiene su independencia editorial pese a la intervención del Gobierno

    Leer más

    Claves de la intervención a GRANASA

    La empresa Gráficos Nacionales (Granasa), editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, fue intervenida el 18 de febrero de 2026 por la Superintendencia de Compañías, tras un pedido de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar). La entidad estatal sostiene que, al ser titular del 2,56 % de las acciones —actualmente en litigio—, tenía derecho a solicitar información societaria y financiera a la compañía.

    La administración de Granasa se negó a entregar parte de esos datos al considerarlos reservados y argumentó que la ley permite limitar el acceso cuando exista riesgo para los intereses de la empresa o uso con fines extrasociales. Tras esa negativa, Inmobiliar acudió al organismo de control, que resolvió disponer la intervención y designar a una interventora para supervisar la marcha económica y financiera de la firma.

    RELACIONADAS

    Desde la defensa de Granasa se sostiene que la medida forma parte de un proceso de presión vinculado a la postura crítica de los medios, mientras que el alcance legal de la intervención —según la normativa vigente— se limita a la vigilancia administrativa y no implica control sobre la línea editorial.

    Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

    TAGS

    Las Últimas Noticias

    1. Johann Vera fue el presentador digital en Premio Lo Nuestro invitado por Instagram

    2. Fundamedios y Fundación Periodistas Sin Cadenas rechazan la intervención a GRANASA

    3. La intervención a GRANASA genera rechazo en la Asamblea Nacional

    4. Muerte de Eric Dane: Netflix estrena su entrevista póstuma tras luchar contra la ELA

    5. Hallazgo en Quito: encuentran dos muertos en Carcelén Alto, norte de la ciudad

    LO MÁS VISTO

    1. La Tigresa del Oriente se proclama como la primera therian del Perú

    2. Jornada laboral flexible en Ecuador: Ministerio redefine turnos y horarios especiales

    3. La Alcaldía de Aquiles se desmorona: funcionarios que han salido desde su detención

    4. ADN pide sanción para la asambleísta Jahiren Noriega por abandonar comisión

    5. Guillermo Peñalosa: "Hacer puentes para peatones en Guayaquil es de dinosaurios"

    Te recomendamos