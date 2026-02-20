GRANASA mantiene su independencia editorial pese a la intervención del Gobierno

El abogado Eduardo Carmigniani afirmó que la intervención no permite injerencia en la línea informativa

El abogado de Granasa, Eduardo Carmigniani, aseguró que la intervención ordenada por la Superintendencia de Compañías no modificará la línea editorial.

El procurador judicial de Granasa, Eduardo Carmigniani, aseguró que la intervención ordenada por la Superintendencia de Compañías no modificará la línea editorial ni la independencia informativa de los diarios EXPRESO y EXTRA. Según dijo, la compañía continuará operando bajo los mismos criterios periodísticos que mantiene desde hace décadas.

Durante una rueda de prensa, Carmigniani señaló que la independencia editorial de Granasa “se mantiene y se mantendrá absolutamente inalterable”, y afirmó que “no hay poder en el mundo que pueda doblegar esa independencia”. Añadió que quien haya creído que una intervención “improcedente, ilegal y prefabricada” podría influir en la línea de los diarios “se equivoca de palmo a palmo”.

La intervención y su alcance

El abogado confirmó que la intervención fue notificada el miércoles 18 de febrero por la noche y que la interventora designada se presentó en las oficinas de Granasa al día siguiente. Explicó que, conforme a la ley, la intervención no convierte al interventor en administrador, sino que únicamente obliga a que ciertas operaciones requieran su visto bueno.

La SIP manifestó su preocupación por la intervención de GRANASA. ALEX LIMA

Entre esas operaciones mencionó la firma de contratos y la emisión de cheques. Sin embargo, insistió en que la administración ordinaria de la empresa “sigue en manos de sus administradores de siempre” y que la interventora “no tiene ninguna injerencia, ni puede tenerla, en la línea editorial e informativa” de los medios.

Carmigniani indicó que la intervención se fundamenta en una supuesta violación al derecho de información alegado por Inmobiliar, entidad estatal que desde el 23 de enero figura como propietaria del 2,56% de las acciones de Granasa, paquete accionario que atraviesa un proceso judicial.

Según el abogado, esa entidad solicitó acceso a información “absolutamente sensible desde el punto de vista comercial”, como:

Listado de clientes y suscriptores

Contratos con proveedores

Detalles sobre contratos publicitarios

Información jurídica relacionada con procesos en curso

La Presidencia de la República, a través de Inmobiliar, propicia la intervención de GRANASA, editora de los diarios Expreso y Extra.



Aseguró que la administración negó el acceso porque la ley permite limitar información cuando pueda ser utilizada para fines “extra sociales”. Añadió que Inmobiliar, al ser parte de la Función Ejecutiva y dueña de un canal de televisión, es además un competidor”, lo que hacía improcedente entregar datos estratégicos.

El abogado precisó que las intervenciones no tienen un plazo definido, sino que se extienden hasta que la Superintendencia considere superadas las causas que la motivaron. Dijo que Granasa evaluará cada paso según la información que solicite la interventora y las implicaciones legales de su actuación.

Acceso al interventor

Consultado sobre si la interventora tendría acceso a esa información, Carmigniani respondió que no se anticiparía. Explicó que existen datos protegidos como secreto empresarial, a los cuales ni siquiera la Superintendencia podría acceder.

Dijo que evaluarán cualquier requerimiento cuando este sea presentado formalmente. También informó que la interventora tiene asignada una oficina dentro de Granasa, aunque no se involucrará en la redacción ni en las operaciones periodísticas.

Independencia editorial, un punto no negociable

Finalmente, Carmigniani reiteró que la independencia periodística de los diarios no está sujeta a negociación ni presión alguna y afirmó que la compañía considera la intervención como parte de una “secuencia de hostigamientos” vinculados al ejercicio crítico de la prensa. Aun así, sostuvo que espera que la interventora actúe con rigor profesional y dentro del marco legal.

