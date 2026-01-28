GRANASA advierte de hostigamiento del Gobierno con pedido de información ilegal

Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) alerta a la comunidad en general que el Gobierno Nacional, a través de Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), está intentado forjar, con improcedentes pedidos de información, arbitrarios caminos para que la Superintendencia de Compañías, torciendo la ley y vulnerando la seguridad jurídica, pretenda intervenir la empresa.

En un oficio remitido el pasado 27 de enero del 2026, la directora zonal 8 de Inmobiliar, Andrea De la Torre, extendió un largo pedido de información de 25 puntos sobre GRANASA, en su calidad de accionista minoritaria de dicha empresa. Lo curioso es que solicita información por fuera de lo que, en su calidad de accionista independientemente de su participación, puede solicitar dentro del marco de la Ley de Compañías. Por ejemplo, Inmobiliar solicitar el "detalle de asesores legales mantenidos por el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022, 2023, 2024 y 2025, el que debe incluir una matriz de los casos atendidos por ellos, indicando cuales se encuentran cerrados o vigentes a la fecha actual".

En una respuesta firmada por el presidente ejecutivo y gerente general de GRANASA, Galo Martínez Leisker, la empresa explica que el artículo 15 de la Ley de Compañías faculta a no entregar información societaria cuando "existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales". "En las circunstancias actuales, en que entidades dependientes del Ejecutivo (UAFE, SRI) han emprendido una campaña agresiva de difamación en contra de GRANASA, es objetivamente evidente que la información que Inmobiliar (que también depende del Ejecutivo) está pidiendo "podría utilizarse para fines extra sociales", responde Martínez Leisker, quien recalca que solicitar información sobre asesorías legales contratadas por GRANASA pretende que la propia empresa revele sus mecanismos y estrategias de defensa, protegidos por la reserva cliente-abogado.

Negativa a entregar lo que no ampara la ley

Por ello, GRANASA informa a Inmobiliar que se niega, amparado en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Compañías, a entregar la información solicitada salvo lo que está contemplado en la ley: estados financieros, informes de administradores, informes de autores externos y actas de juntas generales, que han sido solicitadas. "No es menor destacar, para concluir, que el oficio que contesto usted manifestó estar "consciente del carácter confidencial de la información solicitada", a lo que yo agrego que no solo es confidencial, sino que, por los motivos que he expuesto, Inmobiliar no tiene derecho a acceder a la misma".

