Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública y directora nacional de ADN, se declaró enemiga de los medios.
Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública y directora nacional de ADN, se declaró enemiga de los medios de comunicación.EXPRESO.

Cynthia Gellibert se declara "enemiga de los medios"; la transparencia en debate

Dos periodistas de Ecuador recuerdan que es obligación de los funcionarios públicos, como ella, rendir cuentas

La relación entre funcionarios de alto rango del Gobierno de Daniel Noboa y la prensa volvió a quedar en el centro del debate. Esto luego de que se difundiera una declaración de Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública y directora nacional del movimiento ADN, quien admitió ser “enemiga de los medios".

En un podcast grabado con Zaida Rovira, ministra de Desarrollo Humano, Gellibert, funcionaria pública, habló de las razones por las que no brinda entrevistas. "No me gusta ningún medio de comunicación". Su compañera asintió. 

"Les quiero evitar el mal momento, el mal rato; los medios te invitan porque quieren que les respondan lo que ellos quieren y como no les voy a responder nunca lo que ellos quieren sino lo que quiere la ciudadanía, para qué les hago pasar ese mal momento".

La declaración se difunde cuando Cynthia Gellibert no ha respondido a los pedidos de información sobre hechos que podrían vincularla con el intento de compra de 93 hectáreas de un lote municipal en el cantón La Libertad, en Santa Elena por un valor al menos tres veces menor. La interesada en hacer la transacción resultó ser una joven que laboraba en una cafetería y cuya madre coincidencialmente trabaja en la casa de la madre de Gellibert, según denunciaron Mónica Palacios, asambleísta correísta; y medios como La Defensa y Ecuavisa.

Esto opina Karol Noroña sobre la declaración de Cynthia Gellibert:

A Karol Noroña, periodista que cubre temas de crimen organizado, de la situación en las cárceles, entre otros, le suena decidor que una funcionaria de alto rango decida declararse enemiga de los medios, siendo representante de una institución que debería caracterizarse por la transparencia. Le parece parte del espíritu de sujeción de ella, del Gobierno y del movimiento del presidente Daniel Noboa.

No está en debate —remarca Karol Noroña— si a Cynthia Gellibert le gustan los medios o no, "eso debería dar igual porque su trabajo y su obligación es responder las preguntas, no solo de periodistas y medios sino rendir cuentas. Su posición es frontal, súper deliberada y cínica de decir 'no voy a responder las preguntas que ustedes tienen ni voy a rendir cuentas'".  

Hasta este momento, reflexiona esta periodista que en el 2023 por su cobertura del crimen organizado tuvo que exiliarse, no conocemos cuál es el pronunciamiento de la Secretaria de la Administración Pública sobre la posible vinculación de su familia, el rol que desempeñó en lo que iba a ser la venta de 93 hectáreas en Santa Elena.  

Karol señala que ahora se sabe el caso de las 93 hectáreas solo era la punta del iceberg de un problema mucho más profundo. Y en contexto más amplio, "ahora estamos esperando que respondan por la crisis de salud en los hospitales, tuberculosis en prisiones, desapariciones forzadas, casos de nepotismo, permisos ambientales que se dan a funcionarios y personas involucradas con el Gobierno, la estrategia de seguridad del país, violencia, protección de niños y adolescentes".

Carlos Sacoto recuerda que no se pide que Cynthia Gellibert hable de su vida privada

Carlos Sacoto, periodista que trabaja en Teleamazonas, considera que el comentario carece de tino y es profundamente estigmatizante. "Ojalá no sea esta una postura del Gobierno. Ojalá que haya sido simplemente un exabrupto. Me preocuparía mucho que sienta que no debe dar explicaciones de nada, en ningún momento. Entendería si fuese una celebridad que no quiere dar detalles de sus amoríos, de su embarazo, de sus viajes y pasatiempos".

Se trata de una funcionaria pública, dice Carlos Sacoto, por lo que tiene la obligación de transparentar la información sobre su gestión y la del Gobierno al que pertenece. "No porque se nos antoje a los periodistas sino porque está en la ley (Lotaip). Son esos los temas de interés de los medios de comunicación y de la ciudadanía. Nada por fuera de eso. Ojalá sea una postura personalísima y no del Gabinete".

 

Carlos Sacoto recordó que la Secretaria de la Administración Pública dicho que no quiere que los periodistas pasen un mal rato porque no responderá lo que quieren saber. "Pues esa es la dinámica diaria entre periodistas y autoridades. Quizá desconoce que estamos más que acostumbrados. Y que el trabajo del periodista es insistir".

Esto se ha dicho sobre el caso de las 93 hectáreas en La Libertad

La legisladora de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, habló sobre la supuesta vinculación con Gellibert y el intento de compra de tierras en La Libertad, luego de algunas publicaciones en medios de comunicación.

