Daniel Noboa dispuso que Casa Militar proporcione seguridad a Cynthia Gellibert

Con Decreto 281, la medida no será solo para la secretaria de la Administración Pública sino también para sus familiares

Cynthia Gellibert (centro) es la actual secretaria de la Administración Pública en el Gabinete de Daniel Noboa.

Vía Decreto Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa amplió la seguridad a cargo de la Casa Militar de Carondelet para quien preside la Secretaría de la Administración Pública. En este caso, quien ocupa el cargo es Cynthia Gellibert. El documento fue emitido con fecha 16 de enero de 2026.

La ampliación de la cobertura de seguridad oficial no se limita únicamente a la funcionaria, sino que también alcanza a su cónyuge y a sus familiares.

La actual decisión modifica el Decreto Ejecutivo 75, emitido en junio de 2021. Con este cambio, la Casa Militar proporcionará seguridad y protección al presidente de la República, a su cónyuge y familiares; al vicepresidente de la República, a su cónyuge y familiares; y al secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República, a su cónyuge y familiares.

El Decreto Ejecutivo 281 establece que “la seguridad y protección a familiares del Presidente de la República, Vicepresidente de la República y Secretario General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República, estará sujeta a la condición de recibirla, la cual será determinada por Casa Militar Presidencial, con base en el informe técnico y perfil de riesgo correspondiente”.

Otros posibles beneficiarios de la seguridad oficial

En la misma línea, el decreto contempla la posibilidad excepcional de otorgar esta protección a servidoras o servidores públicos que presten servicios en la Presidencia de la República, también con base en el informe técnico elaborado por la Casa Militar.

¿Qué pasó con Cynthia Gellibert?

En las últimas semanas, Gellibert ha recibido varios señalamientos en medio de un escándalo relacionado con la compra de terrenos en el cantón La Libertad. El correísmo presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen los presuntos delitos de testaferrismo y lavado de activos.

Cynthia Gellibert, una de las figuras cercanas a Daniel Noboa, asumió la dirección del movimiento ADN CORTESÍA.

Una de las denunciantes fue la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios. Ella aseguró que, según fuentes humanas, Jeny Ramírez, quien figuraba como la persona a cargo de la compra, sería hija de la empleada de la secretaria Gellibert.

A partir de esos señalamientos, Palacios acudió al domicilio de la madre de Gellibert, hecho que fue denunciado públicamente por la secretaria de la Administración Pública.

En su cuenta de X, el pasado 9 de enero de 2026, escribió: “Esta es la única forma en que Mónica Palacios sabe hacer política: la más baja, la más cruel y la más miserable. Está fuera de la casa de mi madre, construyendo un relato falso y hostigando deliberadamente a una adulta mayor de 92 años. No es política. No es fiscalización. Es acoso, persecución personal y violencia contra una persona de la tercera edad”.

Otro detalle de Gellibert es que después de las Consulta Popular de noviembre de 2025, ADN ensayó cambios en su directiva. Así, la secretaria de la Administración Pública fue designada como la nueva directora nacional del movimiento del presidente Daniel Noboa.

