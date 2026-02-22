¿Cuántas firmas son necesarias para la revocatoria de Daniel Noboa?

La aprobación de las reformas al Cootad reactivó la discusión sobre la posible salida anticipada del poder de Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa fue reelecto en 2025 y su periodo se extiende hasta el 2029.

La revocatoria del mandato contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa es un tema que se ha activado en las últimas semanas, en especial con la reciente aprobación de las polémicas reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Sin embargo, su proceso es complejo y requiere el apoyo de al menos el 15 % del último padrón electoral, según está regulado en la Constitución del Ecuador.

De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, la solicitud de revocatoria del mandato debe estar respaldada por un número no inferior al 15 % de los inscritos en el registro electoral. Tomando en cuenta que para las presidenciales de 2025 el Consejo Nacional Electoral (CNE) registró un padrón electoral de 13,7 millones de personas, para la revocatoria del mandato de Daniel Noboa se requerirían aproximadamente 2,1 millones de firmas.

La polémica reforma al Cootad, criticada por su impacto en las obras sociales de municipios y prefecturas, reactivó la discusión sobre la revocatoria anticipada del mandato del presidente Daniel Noboa.



Requisitos y causales para la revocatoria del mandato

Más allá de la recolección de firmas, el proceso de revocatoria del mandato debe cumplir con ciertos requisitos y causales para que pueda ser tramitado por parte del CNE. Según el artículo 105 de la Constitución del Ecuador, existen dos requisitos básicos para la revocatoria del mandato:

Que la solicitud de revocatoria del mandato sea presentada después del primer y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada

Que la solicitud de revocatoria del mandato esté respaldada de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral

Sin embargo, de acuerdo con al Ley Orgánica de Participación Ciudadana, también se deben cumplir con causales específicas para poder iniciar el proceso de revocatoria del mandato a una autoridad de elección popular, como el presidente Daniel Noboa. Las causales son:

Incumplimiento de su plan de trabajo

Incumplimiento de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana

Incumplimiento las demás funciones y obligaciones establecidas en la Constitución y la ley

Los vocales del CNE revisan el cumplimiento de los requisitos para la revocatoria del mandato. ARCHIVO: CNE

Si la solicitud de revocatoria del mandato cumple con los requisitos y con alguna de las causales, según el artículo 106 de la Constitución, el CNE deberá convocar a votaciones, que tendrán que realizarse dentro de los siguientes 60 días. En la elección, los ecuatorianos deberán decidir si quieren o no terminar de forma anticipada el mandato del presidente Daniel Noboa.

Para la revocatoria del mandato de un presidente de la República, señala el mismo artículo de la Constitución del Ecuador, se requiere la mayoría absoluta de los sufragantes registrados en el padrón electoral.

Fechas y plazos para la revocatoria del mandato

Según los requisitos señalados por la Constitución y tomando en cuenta que el nuevo mandato inició en mayo de 2025, la solicitud de revocatoria del mandato contra Daniel Noboa se podrá presentar después del 24 de mayo de 2026. La solicitud de podrá presentar hasta el 24 de mayo de 2028, un año antes de que termine su periodo presidencial, en 2029.

