Colectivo se prepara para la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa

El grupo ciudadano denuncia que el presidente Daniel Noboa no ha cumplido con su plan de gobierno

El presidente Daniel Noboa está en el poder desde noviembre de 2023.

El colectivo Alianza Nacional por el Rescate del Ecuador anunció que recopila la documentación necesaria para iniciar el proceso de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa, por un presunto incumplimiento de su plan de gobierno.

Roberto Cabrera, miembro del colectivo, señaló que el 22 de enero de 2026 se remitió un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar información sobre el plan de gobierno de Daniel Noboa, así como sobre los pasos a seguir para la revocatoria del mandato.

Dicho oficio, dirigido a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, también recuerda que la revocatoria del mandato es un mecanismo establecido en la Constitución y que tiene un procedimiento también establecidos en la Carta Magna.

Desde la Alianza Nacional por el Rescate del Ecuador ANRE, continuamos en nuestra cruzada cívica para terminar, democráticamente, con el pésimo Gobierno que tenemos, en tal razón, presenté el día de hoy una petición al Consejo Nacional Electoral. pic.twitter.com/z8TYiDRyUX — Víctor Hugo Erazo (@victorhugoerazo) January 23, 2026

¿Por qué se quiere revocar el mandato a Daniel Noboa?

El inicio del proceso de revocatoria de mandato, de acuerdo con Cabrera, hasta el momento el presidente Daniel Noboa no ha cumplido con las ofertas de campaña plasmadas en su plan de gobierno y registradas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“¿Dónde está lo que él ofreció tanto en el primer período como en este segundo? ¿Dónde está ese dinero?”, comentó, y señaló que Noboa incluso ha adoptado medidas contrarias a las prometidas, como el aumento del IVA, la eliminación del subsidio al diésel y los recortes presupuestarios, entre otros temas.

Según indicó Cabrera, el colectivo presentará oficialmente la solicitud e iniciará la recolección de firmas después del 24 de mayo de 2026, una vez que se cumpla el primer año del mandato vigente del presidente Daniel Noboa, iniciado en mayo de 2025.

Daniel Noboa llegó al poder en noviembre de 2023 y fue reelecto en 2025. Foto: Flickr

¿Qué es la revocatoria de mandato y cómo se aplica?

La revocatoria de mandato, según el Instituto de la Democracia, es un mecanismo de democracia directa que permite a los electores terminar el mandato a las autoridades de elección popular antes del periodo para el que fueron elegidos.

RELACIONADAS Fuerzas Armadas aclaran imágenes de carpas anegadas en cárcel del Encuentro

Este mecanismo está contemplado en el artículo 105 de la Constitución y tiene como condición que la revocatoria de mandato solo se podrá iniciar una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada.

La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al diez por ciento de

personas inscritas en el último registro electoral. Para el caso del presidente República se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral. Es decir, para la revocar el mandato de Noboa se requieren cerca de dos millones de firmas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!