Fuerzas Armadas aclaran imágenes de carpas anegadas en cárcel del Encuentro

Aclararon que mantienen condiciones operativas adecuadas para el personal que cumple control y seguridad en el CPL

El 2 de febrero, circularon en redes sociales fotografías que mostraban a militares descansando en camas rodeadas de charcos de agua, en los exteriores de la Cárcel del Encuentro, el nuevo centro penitenciario de máxima seguridad en Santa Elena. Las imágenes fueron difundidas por el expresidente Rafael Correa y generaron críticas sobre las supuestas condiciones en las que se encontraban los efectivos desplegados para custodiar el recinto.

Las carpas aparecían instaladas sobre un terreno anegado por las intensas lluvias registradas en la zona, lo que dio la impresión de precariedad en la infraestructura militar.

Léase: como Correa publicó las fotos de las condiciones infrahumanas en que se los mantenía, el Gobierno se vio obligado a tratarlos más decentemente😉 https://t.co/qKj3lmfsyR pic.twitter.com/2Y1rhIS53s — Rafael Correa (@MashiRafael) February 3, 2026

Pronunciamiento oficial de las Fuerzas Armadas

En su comunicado, las Fuerzas Armadas señalaron que mantienen condiciones operativas adecuadas para el personal que cumple funciones de control y seguridad en el CPL “La Cárcel del Encuentro”. La institución subrayó que se garantiza alojamiento digno en instalaciones supervisadas y alimentación, así como atención médica bajo protocolos establecidos.

Las @FFAAECUADOR mantienen condiciones operativas adecuadas para el personal que cumple control y seguridad en el CPL “La Cárcel del Encuentro”, garantizando alojamiento, alimentación, hidratación y atención médica, bajo supervisión permanente y protocolos establecidos. pic.twitter.com/bbsKpbNX1n — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) February 2, 2026

Además, se destacó la supervisión constante para asegurar el cumplimiento de estándares operativos y se enfatizó que los militares están preparados para cumplir misiones “bajo cualquier condición”. Recalcaron que la capacidad operativa no se ha visto comprometida pese a las circunstancias climáticas que generaron la polémica en redes sociales.

Corte Constitucional anula hábeas data de Pablo Muentes contra el Banco del Pacífico Leer más

Fiscalización y tensiones políticas en torno a la cárcel

El 20 de noviembre de 2025, el correísmo impulsó un proceso de fiscalización sobre el avance en la construcción de la Cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena. El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Jaime Estrada (RC), acudió al lugar y denunció que le fue negado el ingreso. Estrada cuestionó el ritmo de la obra al señalar: “No tiene sentido que en 17 meses apenas se haya avanzado en un 35%, y luego el Gobierno pretenda hacernos creer que hasta el próximo martes alcanzaría el 80%”.

Ese mismo día, el ministro del Interior, John Reimberg, respondió a las solicitudes de inspección formuladas por el Defensor del Pueblo, César Córdova, con un mensaje contundente: “Quítense de la cabeza que van a ver estas visitas de prensa, que va a ir el defensor del uno, el defensor del Ecuador, el defensor de nadie. Es un centro de máxima seguridad”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!