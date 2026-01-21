Expreso
Gustavo Petro
El presidente colombiano Gustavo Petro reitera su pedido de libertad para Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano.Foto: EFE

Petro vuelve a insistir en la libertad de Jorge Glas: ¿Qué hay detrás de su postura?

Presidente de Colombia pide excarcelación de Jorge Glas por presunta tortura psicológica

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encendió un nuevo debate político al pedir la liberación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas Espinel, argumentando que su situación carcelaria implica un trato que él califica como tortura psicológica.

El pronunciamiento, emitido este 20 de enero de 2026, se dio mediante una publicación en la red social X, donde Petro acompañó su mensaje con una imagen del exvicepresidente recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena (Ecuador).

Traslado de Jorge Glas forma parte del plan de seguridad del Gobierno de Daniel Noboa.

Niegan habeas corpus a Jorge Glas y continuará recluido en la Cárcel del Encuentro

Petro: libertad por tortura psicológica y ciudadanía

En el mensaje, el mandatario colombiano sostuvo que “su propio estado físico demuestra que sufre de tortura psicológica”, y comparó el caso de Glas con su defensa de presos que él considera políticos en otros países, como Venezuela y Nicaragua.

Además, Petro resaltó que Glas es “ciudadano colombiano”, en referencia a la nacionalidad que, según el presidente, se le concedió en septiembre de 2025.

Este argumento ha generado controversia, dado que la Cancillería de Ecuador aclaró previamente que, pese a cualquier trámite de naturalización, Glas sigue siendo ciudadano ecuatoriano y las sentencias en su contra siguen vigentes bajo la legislación de ese país.

Trayectoria judicial de Jorge Glas

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante los gobiernos de Rafael Correa y parte del de Lenín Moreno, enfrenta múltiples condenas por corrupción que suman más de diez años de prisión.El exfuncionario cumplió condenas en casos como Odebrecht y Sobornos 2012-2016, y actualmente registra una sentencia de primera instancia por el caso Reconstrucción de Manabí.

Desde el 10 de noviembre de 2025, Glas permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, tras ser trasladado desde la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. El cambio de centro penitenciario se dio en medio de evaluaciones sobre su estado de salud y seguridad.

Precisamente, este último punto derivó en un nuevo intento legal por modificar su situación carcelaria. En diciembre de 2025, el ciudadano Dean Dueñas presentó un recurso de hábeas corpus para que Glas fuera excarcelado de forma temporal y trasladado a una casa de salud, alegando un deterioro en su condición física y mental.

Sin embargo, la acción fue negada el 28 de diciembre de 2025 por el juez Jean Valverde Guevara, de la Unidad Judicial del cantón La Libertad, quien concluyó que el pedido no cumplía con los requisitos legales establecidos. Con esa resolución, Glas continúa cumpliendo su condena en la Cárcel del Encuentro, mientras su defensa insiste en que su estado de salud requiere atención especializada.

¿Qué implica la solicitud de Petro?

La insistencia del presidente de Colombia en la liberación de Jorge Glas reaviva un debate sobre:

  • Soberanía judicial y la independencia de decisiones entre países.
  • Condiciones carcelarias y denuncias de malos tratos.
  • Uso político de la nacionalidad para reclamar la entrega de un condenado por corrupción.

Mientras tanto, Glas continúa cumpliendo sentencia en Ecuador y sus defensores siguen explorando vías jurídicas para mejorar su situación carcelaria.

