Editorial | Demuestren ser dignos

Son varios, pero solo ganará uno. Más allá de si la cifra de 75 candidatos a fiscal general del Estado es alta, baja o regular, lo que ahora debe importar a los ciudadanos es saber quiénes son los que aspiran a liderar la institución llamada a investigar los delitos que se cometen en el país. Y hay que hacer énfasis en eso: investigar los delitos, mas no convertirse en el brazo de la persecución de los rivales políticos ni de las voces críticas del poder de turno.

En la lista hay varios rostros conocidos y otros no tanto. Unos con extensa carrera en la Función Judicial y otros con el mismo largo camino en el ejercicio de la práctica privada del Derecho. Los ciudadanos son los llamados ahora a revisar las hojas de vida y expedientes de cada uno de los aspirantes. Si bien no serán ellos quienes los escojan, es deber de cada uno estar atento al avance del proceso y de impugnar documentadamente, si así lo considera, alguno de los nombres propuestos.

Estar vigilantes es una tarea de todos. El escogido o escogida será la persona que estará durante los próximos seis años al frente a una institución tan importante como la Fiscalía General. Y deberá demostrar desde ya su compromiso con el país y con los ciudadano, no con el poder de turno.