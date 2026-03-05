Cartas de lectores | China: a su ritmo y en su estilo

El Banco Popular de China juega con reglas distintas a las que rigen en Occidente

China, como siempre, hace las cosas a su estilo y en función de su sistema híbrido de economía capitalista regida por un partido comunista.

Así, el Banco Popular de China juega con reglas distintas a las que rigen en Occidente, y por eso está mucho más metido en la política de su país.

Aunque no castiga directamente los préstamos ‘sucios’ ni mueve sus tasas según el clima, sacó su as bajo la manga: lanzó subsidios para proyectos verdes. Con este movimiento ya superó al Banco de Inglaterra en el ‘ranking’ climático.

Lo malo es que esta falta de sintonía global es un dolor de cabeza para quienes buscan una competencia justa.

Aunque los bancos de otros países quisieran ir al mismo ritmo, sus contextos políticos los frenan. Al final, nos toca aceptar que el mundo financiero se moverá a distintas velocidades mientras el planeta se calienta.

¡Un caos total de coordinación!

Cristina Benalcázar