Tres hechos muestran fragilidad de ADN y su mayoría legislativa

Para leyes sensibles no puede faltar un solo legislador oficialista. Los aliados ex-Pachakutik ya condicionan sus votos

Legislativo. En el Pleno de la Asamblea, el oficialista ADN cuenta con el voto fijo de 69 asambleístas propios.

La escena fue la siguiente: Inés Alarcón, asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN,) increpó al suplente y hasta ese momento su compañero de bancada, Paco Cepeda. Ocurrió durante la votación de la Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. El oficialismo pasó un susto para sacar adelante la norma. Y hay otros dos elementos que muestran lo cada vez más endeble de la mayoría del movimiento del presidente Daniel Noboa.

La ley minera y las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), dos proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo, pusieron a prueba la mayoría que coordina ADN. Aunque ambas iniciativas se aprobaron, el oficialismo no salió ileso.

Así es la fragilidad de la mayoría gobiernista

El primer elemento a tomar en cuenta es que en temas sensibles y de interés para el Gobierno central, una sola ausencia puede poner en aprietos a ADN. Las reformas al Cootad, más conocidas como la Ley de los GAD, se trataron el 20 de febrero pasado. Se aprobaron con 77 votos, el mínimo necesario.

Días antes de esa votación, el oficialismo tenía dudas sobre si alcanzaría los respaldos. La propia Valentina Centeno, coordinadora del bloque oficialista, dijo que tenía esperanzas de conseguirlos. Aunque, nuevamente, los ex-Pachakutik y los excorreístas fueron claves para sostener la mayoría. Incluso David Arias, quien en la Comisión de Desarrollo Económico se abstuvo en la aprobación del informe para el segundo debate de la ley, en el Pleno de la Asamblea votó a favor.

¿Cuántos votos tiene ADN en la Asamblea?

Somos una mayoría sólida. Hemos aprobado los dos proyectos urgentes, leyes importantes.

Inés Alarcón Asambleísta ADN

Hay que tomar en cuenta que ADN cuenta con 69 votos fijos provenientes de los asambleístas que formalmente integran su bancada. A ellos, por lo general, se suman cinco excorreístas y tres ex-Pachakutik, con lo que se ajustan los 77 votos. También se cuenta ahí a Samuel Celleri, ex-PSC.

El problema fue que el día de la sesión sobre la Ley de los GAD, Cristina Acuña (ADN) no asistió. Además, Fernando Nantipia (ex-Pachakutik y aliado de ADN) se abstuvo. En ese escenario, uno de los votos decisivos fue el del independiente Cristian Benavides.

Con ese antecedente, para la sesión de la ley minera del 26 de febrero nadie faltó. Aun así, el panorama para el oficialismo era todavía más apretado. Y ahí se reveló el segundo elemento que evidencia la fragilidad de su mayoría legislativa.

El Gobierno aún puede sostenerles bajo ofertas y eso es algo que no hay en el otro lado (correísmo).

Mariana Yumbay Asambleísta Pachakutik

En la práctica, ese día no estaban asegurados los 77 votos. Fueron Nantipia, Edmundo Cerda y José Nango (tres ex-Pachakutik) quienes inclinaron la balanza e incluso impusieron una condición.

Para contar con su respaldo, la ley minera tuvo que votarse por bloques y se excluyó lo relacionado con las regalías petroleras para la región Amazónica. Nango señaló en el Pleno que el artículo 29 del proyecto eliminaba esa asignación y condicionó su apoyo. ADN cedió.

Independientes ya condicionan

Lo que esto dejó en evidencia fue que los independientes pueden, en cualquier momento, poner condiciones para una iniciativa del oficialismo. Sin embargo, por ahora, los aliados se mantienen del lado de ADN y el margen es estrecho.

El tercer elemento tiene que ver con las propias fisuras internas. En la votación de la ley minera no estuvo la oficialista Camila León. Principalizó a su suplente, Paco Cepeda, quien decidió abstenerse. Ese fue el origen de la escena protagonizada por Alarcón en el Pleno, que sesionó en Guayaquil.

La bancada resolvió expulsar a Cepeda. Y una señal de que ADN es implacable con la disidencia la dio el legislador Andrés Castillo. Él fue sancionado y actualmente está suspendido.

A propósito del cambio de modalidad en la votación adoptado desde el martes pasado (que hará visibles los nombres de cada asambleísta junto a su voto), Castillo escribió en X: “En votaciones sensibles habría que hacer que el voto sea razonando, así nos demoremos, a ver qué dicen bolsones como el Paco Cepeda”.

La mirada de la oposición

Pese a este escenario, ADN no ve o no admite un problema en la gestión de la mayoría. Inés Alarcón, sobre el voto ajustado en ambas leyes, comentó: “Somos una mayoría sólida. Hemos aprobado los dos proyectos urgentes”.

Por su parte, el correísmo no ha desaprovechado la oportunidad para señalar esta fragilidad. El coordinador de esa bancada, el día de la aprobación de la ley minera, escribió en X: “Con las uñas y quién sabe con qué más, ADN aprueba una ley que destrozará nuestro país”.

Para la asambleísta Mariana Yumbay, de Pachakutik, el escenario está lejos de una reconfiguración de las fuerzas políticas. Ella lo describió así: “El Gobierno aún puede sostenerles bajo ofertas y eso no hay en el otro lado. La gente que sale de la mayoría lo podría hacer solamente por conciencia”.

Por ahora, la mayoría oficialista en la Asamblea puede descansar. No hay temas sensibles aún en la agenda.

