Corte Constitucional habilita enmiendas sobre movimientos políticos y Asamblea

El expresidente y exasambleísta Lucio Gutiérrez hizo el planteamiento que fue respondido

El expresidente Lucio Gutiérrez hizo algunos pedidos a la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional emitió un dictamen de vía en torno al Caso 7-24-RC. No aprobó ni negó reformas constitucionales. Resolvió que dos de las propuestas de cambio constitucional del ex asambleísta y expresidente Lucio Gutiérrez pueden tramitarse por la vía de enmienda. El dictamen fue realizado el 22 de enero, aunque se difundió el martes 3 de febrero del 2026.

RELACIONADAS Prefecta Pabón presenta demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Cootad

Estas enmiendas se refieren a que los movimientos políticos sean únicamente de carácter nacional, y que cuenten con una organización nacional que comprenda al menos el 50% de las provincias del país. Y sobre reducción de número de asambleístas.

Gutiérrez solicitó modificar cinco artículos de la Constitución por la vía de enmienda constitucional. Se trata de estos artículos:

Art. 64 sobre los derechos políticos de personas con sentencia penal

Art. 108–109 sobre los partidos y movimientos políticos

Art. 118 sobre el número y tipo de asambleístas

Art. 119 sobre los requisitos para ser asambleísta

Concejales de Guayaquil demandarán inconstitucionalidad de reforma al Cootad Leer más

La Corte Constitucional decidió que sí pueden tramitarse vía enmienda:

Artículos 108 y 109: Que los movimientos políticos sean únicamente de carácter nacional, y que cuenten con una organización nacional que comprenda al menos el 50% de las provincias del país.

Artículo 118 – propuesta 1: Reducir el número de asambleístas ajustando el número de habitantes necesarios para un escaño adicional.

Estos artículos no pueden tramitarse vía enmienda:

Artículo 64: Eliminar la suspensión de derechos políticos a personas con sentencia penal y pena privativa de libertad. La Corte señaló que altera la estructura fundamental de la Constitución. Rompe el vínculo entre ciudadanía, responsabilidad y legitimidad democrática. Debilita la confianza en el sistema democrático.

Artículo 118 – propuesta 2: Eliminar de la Constitución la representación de circunscripciones especiales (exterior, regiones, distritos metropolitanos).

Artículo 119 (completo): Subir la edad mínima a 25 años y crear nuevas prohibiciones para ser candidato.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ