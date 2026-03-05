Revolución Ciudadana admite riesgo de perder casillero electoral y activa plan 2027

Cuadros del correísmo señalan que se busca que las elecciones sean una “pantomima, sin competidores”

Cientos de partidarios de la Revolución Ciudadana asistieron a la convención del movimiento en Manta.

Entre los escenarios que contempla el correísmo está la posibilidad de perder su casillero electoral. Por ello, la dirigencia de la Revolución Ciudadana y su bancada admiten que manejan más alternativas, aunque se defenderán ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para pelear por su participación con la lista 5 en las seccionales de 2027. Las fuentes consultadas reservan los nombres de los movimientos con los que podrían sellar una alianza para no quedar fuera de la papeleta.

Eso en el contexto de que en noviembre del 2025, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó una denuncia en contra de Luisa González y Andrés Arauz, por presunta infracción electoral relacionada con el financiamiento de la campaña de las elecciones anticipadas de 2023.

Y el 28 de febrero la Fiscalía allanó su sede, en el caso Caja Chica, por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Se dice que la campaña pudo haberse financiado con fondos de Venezuela.

En la RC se estudia el escenario de perder incluso a RETO, que podría ser cooptado, cuentan ‘en off’. Su estrategia es buscar alianzas que están fuera del radar del régimen, más allá del anuncio del apoyo de los socialistas.

Un período de no democracia en Ecuador: Virgilio Hernández

Virgilio Hernández, parlamentario andino y una de las figuras de la RC, cita al profesor argentino Gustavo Ferreyra para afirmar que “cuando se vive en un Estado de no Derecho, como pasa en Ecuador, y se mira la historia latinoamericana, se diría que prácticamente enfrentamos una dictadura”.

Por ello no descartan el perder la opción de disputar los comicios con la 5. “A quienes ejercen el poder, lo que más les incomoda es la democracia. Se entiende que quieren que las elecciones sean una pantomima, sin competidores”.

La RC sí baraja alternativas, por si los bloquean, pero...

En el organismo electoral, sostiene Virgilio Hernández, hay funcionarios que parecen comisarios del Ejecutivo. Sin embargo, no pasarán la página tan rápido, dice, y añade que la dirigencia está obligada a buscar alternativas. E insiste: “La Revolución Ciudadana no tiene por qué desaparecer. La defenderemos a toda costa”.

Hernández opina que se “compra a los débiles, se coopta a otros y a los demás se los apresa o amenaza. Sucede con medios de comunicación. Se compró unos y no se sabe de dónde salió la plata, y se busca eliminar a otros como a EXPRESO”.

El riesgo latente para la Revolución Ciudadana, que identifican sus legisladores

También la asambleísta Mónica Palacios asume como una posibilidad “latente” que se proscriba a su tienda. “Son las intenciones del señor (Daniel) Noboa, pero no nos dejamos amilanar ante este ataque no solo a la RC sino a la democracia”.

Palacios comenta que no se debería escuchar a Santiago Díaz, su excoideario, acusado de violación a una menor de edad. “Se le procesa por un delito que no le permitiría ser cooperador eficaz. Se involucra a la Revolución Ciudadana en lavado de activos. No es justo para nosotros y menos para la víctima”.

La legisladora dijo que están pendientes del accionar del TCE. El martes 3 de marzo del 2026 tenían la audiencia, pero no se desarrolló. “Nos asombró el allanamiento a nuestra sede, para llevarse la camiseta usada en la campaña por Andrés Arauz”.

¿La denuncia de Lucio Gutiérrez debería investigarse?

En la misma línea, el asambleísta Blasco Luna manifiesta que saben que el Gobierno “tiene la sartén por el mango, con el poder de proscribir adversarios políticos. Estaremos en la papeleta, como RC5 o a través de alianzas”.

Cree que el TCE y el CNE deberían investigar lo dicho por el expresidente y exlegislador Lucio Gutiérrez, sobre que el Gobierno lo buscó para darle información para denunciar a Jan Topic, con lo que se frenó su participación en comicios.

La visión de dos analistas: Fausto Camacho y David Chávez

“En la agenda del Gobierno consta la premisa de eliminar a todo competidor, aunque se haga con una aparente legalidad. Algo así ocurrió al inhabilitar a Alexandra Villacís para presidir la Judicatura”, advierte Fausto Camacho, experto electoral.

“Se eliminó la candidatura presidencial de Jan Topic fuera de la ley, pero pocos protestaron cuando el TCE usó informes reservados (del SRI, Sercop y la Super de Compañías)”, recuerda.

Para el sociólogo David Chávez, que en la conversación pública se dé por sentado que la RC perderá el casillero es un pésimo indicador para la democracia. “Desde la ruptura con (Lenín) Moreno han podido enfrentar golpes, por lo que tendrán estrategias”, evalúa.

El contexto de la pelea ADN y RC

El correísmo es el único contendiente que podría tener fuerza ante Acción Democrática Nacional (ADN) en las seccionales.

