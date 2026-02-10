MSP se pronuncia tras denuncias por traslados médicos de Santiago Díaz en prisión

La cartera de Salud activó una investigación estatal y se separó al director de un centro médico en Quito

El Ministerio de Salud Pública respondió este 10 de febrero de 2026 al reportaje de Ecuavisa que reveló que el exasambleísta de la RC, Santiago Díaz, procesado por presunta violación a una menor, permanece largos periodos en un centro de salud de Conocoto pese a cumplir prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito.

El pronunciamiento oficial se dio tras evidenciarse que Díaz asiste con frecuencia al Centro Especializado en Rehabilitación Integral (CERI) Conocoto, donde usa instalaciones, recibe visitas familiares y permanece varias horas fuera del centro penitenciario con autorización del SNAI y custodia estatal.

Según la investigación periodística, estos traslados se han producido durante al menos tres meses y coinciden con la dirección del centro médico por parte de su cuñado, Andrés Binuesa, lo que abrió cuestionamientos sobre un posible tráfico de influencias.

Traslados médicos de Santiago Díaz generan cuestionamientos

El reportaje detalló que Santiago Díaz acude al centro de salud casi a diario, sin citas previas, alegando múltiples dolencias como hipertensión, enfermedad coronaria, gastritis y dolores musculares, según documentos médicos citados por el medio.

En el lugar, el exasambleísta se moviliza con libertad, almuerza, recibe visitas de su esposa e hijos y permanece en oficinas administrativas, mientras su equipo de seguridad (que incluye guías penitenciarios, policías y militares) lo custodia fuera del recinto carcelario.

La abogada de la víctima cuestionó públicamente estos beneficios y exigió explicaciones al Ministerio de Salud, al SNAI y a las autoridades penitenciarias. “Esto nos tienen que dar explicaciones las autoridades”, reclamó durante la emisión televisiva.

MSP anuncia investigación y separa al director del CERI Conocoto

Frente a estas revelaciones, el Ministerio de Salud Pública difundió un comunicado en el que rechazó “el uso y abuso de poder de las autoridades de las unidades de salud que buscan satisfacer necesidades personales”.

La cartera de Estado informó que se activó un proceso de investigación para identificar a los responsables del “comportamiento irregular” dentro de la casa de salud, subrayando que los establecimientos médicos no pueden ser utilizados para fines particulares.

Como medida inmediata, el MSP dispuso “la desvinculación inmediata del director del CERI Conocoto”, centro donde Díaz permanecía durante los traslados médicos denunciados por el medio de comunicación.

Uso de recursos públicos y reacción institucional

En su comunicado, el Ministerio de Salud enfatizó que los establecimientos sanitarios están destinados “exclusivamente a brindar servicios de atención digna, segura y oportuna a la población” y no deben usarse para intereses personales.

El MSP señaló que estas conductas afectan la ética pública, el uso adecuado de los recursos del Estado y la confianza ciudadana en el sistema de salud, reiterando su rol como ente rector del sector.

Mientras avanzan las investigaciones administrativas, el caso continúa generando debate sobre el trato diferenciado a personas privadas de libertad y el control institucional sobre el uso de recursos públicos en contextos judiciales sensibles.

