Exasambleísta Santiago Díaz acudió a Fiscalía, tras señalamientos de Luisa González

El exasambleísta llegó con agentes del SNAI a Fiscalía. Según González, él fue gerente de campaña de la RC en 2023

El exasambleísta del correísmo, Santiago Díaz, fue llevado a la Fiscalía, dos días después de los allanamientos por el caso Caja Chica.

El exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Santiago Díaz, acudió la mañana de este 30 de enero de 2026 a la sede de la Fiscalía General del Estado, en el norte de Quito. El traslado del exlegislador se registra dos días después de que el Ministerio Público allanó las viviendas de la excandidata presidencial del correísmo, Luisa González; y de otras figuras de ese movimiento político por el caso Caja Chica.

Díaz, quien está preso por una denuncia de violación, ingresó a la Fiscalía esposado y custodiado por guías penitenciarios del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI). Según se conoció, el exasambleísta acudió para cumplir con una diligencia, pero el Ministerio Público no ha precisado de qué tipo.

Su comparecencia ocurre después de que la Fiscalía realizó cuatro allanamientos el martes en Quito y Guayaquil, entre ellos a las casas donde residen González, el asambleísta Patricio Chávez, entre otros. Las incursiones son parte de las investigaciones por el presunto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del correísmo en las elecciones de 2023.

González, Chávez y el expresidente prófugo de la justicia, Rafael Correa, rechazaron los allanamientos, han criticado la reserva con la que la Fiscalía ha actuado en este caso y aseguran que la investigación es una "persecución política" de Daniel Noboa.

González trata de desmarcarse de Díaz

Según la excandidata presidencial, las autoridades intentan "construir un caso" para afectar a la RC y para ello se habría recurrido a Díaz, quien fue gerente de la campaña electoral del correísmo en 2023.

González ha intentado desmarcarse de Díaz, al señalar que ella lo expulsó del movimiento correísta, después de conocerse la denuncia de violación en su contra. El exparlamentario intentó evadir la justicia, pero fue detenido el 21 de julio de 2025 y llamado a juicio el 17 de noviembre del año pasado.

EXPRESO conoció que Díaz llegó en la mañana y que la diligencia se prolongó pasado el mediodía.

