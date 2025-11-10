Expreso
Traslado de Jorge Glas forma parte del plan de seguridad del Gobierno de Daniel Noboa.

Noboa a Glas, tras su traslado a la cárcel del Encuentro: “Bienvenido al nuevo hogar”

La declaración del presidente se da luego del traslado de Jorge Glas a la cárcel del Encuentro

El presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció este lunes 10 de noviembre tras el traslado del exvicepresidente Jorge Glas a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario escribió: “Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”, en referencia al movimiento de reclusos de “alta peligrosidad” hacia ese centro penitenciario.

¿Cuál es la situación de Jorge Glas?

Glas, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, cumple sentencias por asociación ilícita y cohecho, y enfrenta otros procesos judiciales. Su traslado se dio en medio de una serie de operativos de seguridad ordenados por el Ejecutivo, luego de los recientes hechos de violencia registrados en varias cárceles del país.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en redes sociales que Jorge Glas obtuvo la nacionalidad colombiana, pero luego borró su mensaje.

El traslado de 300 reos de alta peligrosidad

El Gobierno trasladó a los primeros 300 privados de libertad considerados de alta peligrosidad a la misma prisión, como parte del plan de reorganización del sistema carcelario.

La cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena, ha sido presentada por el Ejecutivo como un centro de reclusión de máxima seguridad. Noboa ha reiterado que su Gobierno mantendrá una línea de “tolerancia cero” frente a la corrupción y el crimen organizado.

