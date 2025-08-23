Caso Vidrio Libre: Fiscalía solicita la vinculación de funcionario de la Judicatura

La Fiscalía investiga una presunta asociación ilícita que facilitó la liberación del exvicepresidente Jorge Glas en 2022

La Fiscalía General del Estado solicitó la vinculación de Edison Andrés Villegas Torres, funcionario del Consejo de la Judicatura en Santo Domingo de los Tsáchilas, dentro del proceso penal conocido como caso Vidrio Libre. La audiencia está programada para el lunes 25 de agosto, a las 08:30, en la Unidad Judicial correspondiente.

La investigación se centra en los hechos que rodearon la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, ocurrida en noviembre de 2022. Según la Fiscalía, el entonces juez de la Corte Nacional, Wilman Terán, redactó una sentencia que entregó en un dispositivo USB al juez Emerson Curipallo. Este último ordenó la excarcelación de Glas mediante un habeas corpus correctivo.

Curipallo, en su testimonio anticipado, señaló que Terán mantenía un acuerdo político con el expresidente Rafael Correa, también llamado alias cuatro pelos. El pacto incluía el respaldo de la bancada correísta para que Terán asumiera la presidencia del Consejo de la Judicatura. A cambio, Terán debía facilitar la liberación de Glas.

El testimonio también indica que Curipallo recibiría protección dentro del sistema disciplinario del Consejo. Terán activaría mecanismos para evitar sanciones o destituciones en su contra.

La Fiscalía considera que en el caso Vidrio Libre, los procesados operaron de forma coordinada. Cada uno con un rol dentro que habría facilitado la ejecución de la sentencia irregular. El caso Vidrio Libre busca esclarecer las responsabilidades de los actores involucrados en la liberación de Glas y determinar si existió una estructura organizada para manipular decisiones judiciales.

Los primeros procesados

En el caso Vidrio Libre, la Fiscalía ha procesado a cinco personas por el presunto delito de asociación ilícita. Los implicados son:

Wilman Terán Carrillo – expresidente del Consejo de la Judicatura y exjuez de la Corte Nacional, identificado como alias Diablo.

Anabell Torres– exjueza penal de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Víctor Hugo Alcívar – exfiscal de la misma jurisdicción.

Édison Loaiza – exabogado del exvicepresidente Jorge Glas.

Cristian Palacios – también exabogado de Glas.

