Operativo Apolo 16.0 deja ocho detenidos y evidencia de armas y droga en 3 cantones

Unidades de la Policía Nacional ejecutaron el operativo Apolo 16.0 en varios sectores de los cantones Balzar, Colimes y Palestina.

Durante la noche del 2 de enero y la madrugada del 3 de enero de 2026, unidades de la Policía Nacional ejecutaron el operativo denominado Apolo 16.0 en varios sectores de los cantones Balzar, Colimes y Palestina, en la provincia del Guayas.

La intervención incluyó allanamientos simultáneos en distintos inmuebles que, según la información policial, habrían sido utilizados para actividades ilícitas vinculadas al presunto tráfico de drogas y al porte ilegal de armas.

De acuerdo con los reportes preliminares, los agentes identificaron varios puntos donde se estaría almacenando o distribuyendo sustancias sujetas a fiscalización. Con base en esa información, se gestionaron órdenes de allanamiento que permitieron ingresar a los inmuebles señalados y levantar indicios relacionados con los presuntos delitos investigados.

Como resultado de la operación, ocho personas fueron aprehendidas. Las autoridades indicaron que los detenidos enfrentan sospechas de participación en actividades de tráfico ilícito de sustancias y posesión no autorizada de armas de fuego. Su situación jurídica deberá ser resuelta por la autoridad competente.

Los indicios fueron ingresados a cadena de custodia para su análisis. Cortesía

Indicios levantados durante los allanamientos

6 armas de fuego

22 cartuchos

515 gramos de sustancias sujetas a fiscalización

1 vehículo recuperado

7 motocicletas recuperadas

3 teléfonos móviles

4 armas blancas

Tras el procedimiento, los indicios fueron ingresados a cadena de custodia para su análisis, mientras que los aprehendidos fueron trasladados ante las autoridades judiciales con el fin de continuar el proceso correspondiente.

El operativo se enmarca en una serie de intervenciones realizadas en la provincia del Guayas, en medio de un contexto de persistente violencia y expansión de economías ilegales en zonas urbanas y rurales. Las autoridades no han informado aún si existen más personas investigadas o si se prevén nuevas diligencias derivadas del caso.

