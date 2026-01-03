Venezolanos en Ecuador: "Mi expectativa es regresar a mi país"

Un grupo de ciudadanos venezolanos se autoconvocó en la Cruz del Papa de Quito y celebraron la captura de Nicolás Maduro

La comunidad de venezolanos en Quito se reunió en el Parque La Carolina.

La comunidad de ciudadanos venezolanos en Quito se concentró en la Cruz del Papa, en el parque La Carolina, en el norte de la ciudad. Pasadas las 11:00 de este 3 de enero de 2026, se mantenían las expectativas por los pronunciamientos de los líderes de la oposición venezolana, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sobre el futuro de Venezuela tras la incursión militar.

Con banderas de Venezuela, pitos y carteles, los venezolanos celebraron la aprehensión de Nicolás Maduro. “Nos vamos para Venezuela”, “cayó Maduro” y “Venezuela libre” fueron algunas de las consignas que corearon los asistentes en Quito.

Durante la intervención de Trump desde Mar-a-Lago, los venezolanos colocaron un altoparlante para escuchar sus primeras declaraciones. En ese momento celebraron, por ejemplo, el anuncio de que podría desarrollarse una segunda intervención en caso de ser necesario.

Las primeras noticias desde Venezuela

En el parque La Carolina, los venezolanos caminaban con sus teléfonos móviles en la mano. Muchos realizaban videollamadas y grababan videos para enviarlos a familiares y amigos.

Entre los asistentes estuvo Carlos Pérez. Caminaba por la acera donde se ubica la Cruz del Papa con un cartel que mostraba fotos de Maduro y la leyenda “Venezuela libre”. “Mi hijo me llamó porque tiene un familiar en Caracas. Me dijo: prende la televisión, que llegó el golpe de Estado”, narró.

Conforme avanzó la mañana, Pérez recibió más información que hablaba de la captura de Maduro, hasta que llegó la confirmación de Trump. “Estamos alegres. Son 26 años que estuvimos bajo una dictadura. He hablado con cuatro familiares allá y contaron que la situación en las calles está restringida”, relató.

Otra venezolana residente en Ecuador desde hace 14 años, Judith Núñez, señaló que esperarán instrucciones de María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González, líderes de la oposición venezolana.

Los venezolanos en Quito llegaron en vehículos y con banderas para festejar la captura de Nicolás Maduro. Foto: Karina Defas/ Expreso

“En el momento en el que la tiranía caiga definitivamente vamos a convocar a una concentración pacífica en Ecuador”, afirmó. También confesó que, por ahora, no piensa en regresar a su país. Dijo que será más útil ayudando y acompañando a sus compatriotas desde Ecuador para una transición ordenada.

Carmen Oropeza también llegó hasta La Carolina. Lo hizo con un cartel en el que se leía: “Hasta que todos sean libres”, en alusión a los presos políticos en Venezuela. Contó que llegó a Ecuador después de las últimas elecciones en las que Maduro se enfrentó a Edmundo González.

“La expectativa que tengo es volver a casa. Fui víctima de la represión y persecución política”, señaló. También comentó que sus familiares en Venezuela fueron los primeros en informarle sobre lo que ocurría. “Están siguiendo las instrucciones de permanecer en sus casas”, concluyó.

