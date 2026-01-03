ONU advierte precedente peligroso tras captura de Maduro y llama diálogo en Venezuela

Antonio Guterres, secretario General de la ONU, en la Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana, en noviembre 2025.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó este 3 de diciembre su preocupación por el supuesto incumplimiento del derecho internacional en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. La posición fue difundida a través de un comunicado de su portavoz, en el que se advierte sobre las implicaciones jurídicas y políticas de la operación.

De acuerdo con el pronunciamiento, Guterres consideró que la actuación estadounidense podría sentar un precedente peligroso en las relaciones internacionales, al margen de los principios que rigen el respeto a la soberanía de los Estados y al Estado de derecho.

La ONU subrayó la necesidad de que las acciones de los países se ajusten a las normas del derecho internacional, incluso en contextos de alta tensión política.

Venezuela pidió a la ONU un reunión del Consejo de Seguridad tras bloqueo de EE.UU. efe

Diálogo mientras siguen las decisiones de Estados Unidos

En ese marco, el secretario general hizo un llamado a todos los actores involucrados en Venezuela a retomar un diálogo inclusivo, con garantías plenas para los derechos humanos y dentro de los canales legales establecidos.

Naciones Unidas reiteró su disposición a acompañar iniciativas que contribuyan a una salida pacífica y negociada a la crisis venezolana, en un escenario marcado por la polarización y la incertidumbre regional.

En una histórica rueda de prensa desde Mar-a-Lago, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, delineó el futuro inmediato de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. Lejos de anunciar una entrega rápida del poder a la oposición, el mandatario fue directo: Washington asumirá el control administrativo del país caribeño hasta garantizar una transición que calificó de "segura, adecuada y juiciosa".

