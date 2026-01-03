Venezuela: Maduro decreta "conmoción exterior" y ordena ir a la lucha armada

El documento oficial, difundido por Petro, invoca el artículo 51 de la ONU para la legítima defensa

Venezuela ha entrado oficialmente en una fase de guerra este 3 de enero de 2026. Tras una madrugada de explosiones en Caracas y La Guaira, el régimen de Nicolás Maduro firmó el decreto de "Estado de Conmoción Exterior", ordenando el paso inmediato a la "lucha armada" y la movilización total de tropas.

¿Qué ordena el decreto de Conmoción Exterior?

A la par de que Caracas invoca su derecho a la legítima defensa ante lo que califica como "una agresión de Estados Unidos", Colombia ha ordenado blindar su frontera ante el inminente riesgo de una crisis regional.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



El comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela, replicado además por Colombia, es firme: el país se declara bajo ataque. El documento, difundido diplomáticamente y replicado por el presidente colombiano Gustavo Petro, establece que el objetivo de la ofensiva —atribuida a la administración de Donald Trump— es "apoderarse de los recursos estratégicos", específicamente el petróleo y los minerales, para quebrar la independencia política de la nación.

Bajo el amparo de la Constitución y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Nicolás Maduro dispuso tres medidas irreversibles:

- Activación bélica: Se ordena "pasar de inmediato a la lucha armada" para repeler la agresión.

-Despliegue del "Comando para la Defensa Integral de la Nación" en todos los estados y municipios.

- Llamado civil: Se convoca a las fuerzas sociales y políticas a la calle para una "fusión popular-militar-policial".

El régimen basa su respuesta en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que consagra el derecho inmanente a la legítima defensa, y ha instruido a su diplomacia elevar denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la CELAC.

¿Cómo responde Colombia ante la escalada?

La reacción de la Casa de Nariño ha sido defensiva. Mediante un comunicado oficial, el Gobierno de Colombia expresó su "profunda preocupación" por la actividad aérea inusual y las detonaciones. Bogotá ha decidido blindar la frontera colombo-venezolana de manera preventiva.

Las medidas dispuestas por el gobierno de Petro incluyen:

Protección de la población civil: Protocolos de seguridad activados en los departamentos fronterizos para evitar efectos colaterales del conflicto

Protocolos de seguridad activados en los departamentos fronterizos para evitar efectos colaterales del conflicto Preparación humanitaria: Coordinación con autoridades locales para atender posibles flujos migratorios masivos o emergencias humanitarias derivadas de los bombardeos.

Coordinación con autoridades locales para atender posibles flujos migratorios masivos o emergencias humanitarias derivadas de los bombardeos. Rechazo a la fuerza: Colombia condenó cualquier "acción militar unilateral" y exhortó a la des-escalada, privilegiando los canales diplomáticos para una "verificación objetiva de los hechos".

Silencio de Washington

Hasta las 03:45 de este 3 de enero, Estados Unidos no ha emitido ningún pronunciamiento oficial adjudicándose o desmintiendo los ataques. De igual manera, el Gobierno de Ecuador, a través de la Cancillería, no se ha pronunciado sobre el conflicto armado declarado por Venezuela ni sobre las implicaciones de seguridad para la región andina.

Incertidumbre y veracidad en redes sociales

En medio de la limitada información oficial de las potencias involucradas, el presidente Gustavo Petro se ha convertido en una fuente primaria de información, aunque quizá no exenta de imprecisiones.

El mandatario compartió capturas de pantalla de un grupo denominado "Valorant Team" —nombre que coincide con un popular videojuego de disparos—, en las que se listaban supuestos objetivos destruidos, como el Palacio Federal Legislativo y bases de F16 en Barquisimeto.

Si bien la tensión es real y las detonaciones en Caracas han sido confirmadas por testigos y videos ciudadanos, la veracidad de estas listas de objetivos específicos difundidas por el mandatario colombiano carece de verificación independiente y contrasta con la sobriedad de los canales diplomáticos tradicionales.

