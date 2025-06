“Compañero cuatro pelos”: Exjuez dice que Correa orquestó la liberación de Glas

Un nuevo apodo vincula al expresidente prófugo Rafael Correa con una trama judicial que permitió la liberación irregular de Jorge Glas, exvicepresidente sentenciado por corrupción. El juez Emerson Curipallo, quien otorgó el habeas corpus en noviembre de 2022, aseguró en su testimonio anticipado que el plan fue impulsado por Correa y ejecutado por una red liderada por Wilman Terán.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este viernes 13 de junio en la Corte Nacional, en Quito. Allí, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, imputó a Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y exjuez de la Corte Nacional, y a otras cuatro personas por presunta asociación ilícita.

Los hechos investigados datan de noviembre de 2022.En ese entonces, Curipallo, juez de Santo Domingo, otorgó el habeas corpus alegando problemas de salud de Glas, aunque públicamente el exvicepresidente mostraba una apariencia rejuvenecida tras un trasplante capilar. Hoy, Curipallo colabora con la justicia, tras haber sido sentenciado en el caso Metástasis.

Durante la audiencia del caso Vidrio Libre, el fiscal Toainga, leyó el testimonio anticipado de Curipallo. Según este, Terán le propuso liberar a Glas a cambio de protección frente a procesos disciplinarios. Le aseguró que el plan contaba con el respaldo político de la Revolución Ciudadana y, específicamente, del expresidente Correa.

Transcripción de una parte del testimonio de Curipallo

“Le dije, ¿de quién se trata? Me dijo: 'del compañero cuatro pelos, el hombre de verde, el economista Rafael Correa. Es él precisamente quien me ha hecho de manera personal las propuestas'. Me dice. 'el bloque de Unes, de la Revolución Ciudadana, me está apoyando políticamente'.

El doctor Terán me dice que, en efecto, la propuesta estaba ahí. 'Pero que ese apoyo político dependía de una acción arriesgada y heróica, consistía en dar la libertad a Jorge Glas. Es allí donde necesito de tu sacrificio, necesito de tu participación, pues si tú me ayudas yo soy designado presidente de la Judicatura. Obviamente yo te blindo de todas las quejas y denuncias que tengas del SNAI, Ministerio e inclusive del control de la Fiscalía General del Estado'. Me dijo: 'la solución a tus problemas la tienes en tus manos, si tú aceptas hacer este proceso te garantizo que nada te va a suceder'. Me indicó que este proyecto estaba estructurado con el apoyo del economista Rafael Correa, que tenía el pleno conocimiento del ingeniero Glas”, dijo Curipallo, en su testimonio anticipado leído por Toainga.

El exjuez Emerson Curipallo fue sentenciado 40 meses de cárcel por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Cortesía CNJ

Rafael Correa, desde el exilio, pareció anticipar este testimonio, así comolas veces que ha anticipado operativos y allanamientos, como en el caso Metástasis, sobre el que avisó en X. El 23 de febrero escribió en su cuenta de X: “El próximo “escándalo” que prepara la fiscal para ayudar a Noboa es un caso al que han llamado “Diamante”, donde un juez Curipallo está convertido en la nueva Pamela Martínez, echando lodo con ventilador y, por supuesto, sin ninguna prueba. Yo ni sé quién es, pero ya saben, siempre queda el “influjo psíquico”..

¿Quiénes son los otros procesados?

Durante la audiencia, la Fiscalía también imputó a:

Annabell Torres, exjueza de Santo Domingo, señalada como encargada de manipular el sorteo judicial para que el caso recaiga en Curipallo. También habría entregado el fallo ya redactado, presuntamente por Terán.

Víctor Hugo Alcívar Bejarano, exfiscal de Santo Domingo, quien habría coordinado para que el SNAI no se oponga a la excarcelación.

Cristian Palacios, abogado de Glas, quien presentó la demanda de habeas corpus.

Edison Loayza, también abogado de Glas, habría agradecido directamente a Curipallo por su predisposición.

Según Curipallo, Alcívar se presentó en su despacho días después de la propuesta inicial y confirmó que ya conocía el plan. Incluso llamó a Loayza frente al juez, quien expresó su “agradecimiento” por colaborar con la causa de Glas.

“Me dijo: tranquilo, estamos coordinando. No se preocupe, el ingeniero Glas está muy agradecido, no le será ingrato”, relató Curipallo.

Más evidencias de la supuesta red de corrupción judicial

La Fiscalía también presentó las versiones de dos exfuncionarios de confianza de Terán: Fabricio Herrera y Santiago Cifuentes. Ambos confirmaron que:

Annabell Torres ingresaba al despacho de Terán sin cita previa.

Torres mostró molestia cuando se enteró de que se había convocado a una sesión del pleno para analizar sumarios contra Curipallo.

Terán ordenó retirar ese punto del orden del día, pese a que el equipo técnico de Control Disciplinario había recomendado la destitución del juez.

Al final de la audiencia, el juez de la Corte Nacional, Hernán Barros, no acogió el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía para Wilman Terán.Su argumento es que él ya se encuentra en prisión. Tampoco aceptó la prisión preventiva para Torres, Alcívar, Loayza y Palacios, en su lugar ordenó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la Justicia. Torres está prófuga de la justicia por el caso Pantalla.

