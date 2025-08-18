¿Piero Hincapié seguirá en el Bayer Leverkusen? Desde Europa despejan la duda

El Leverkusen apuesta por la continuidad del defensa ecuatoriano, que fue clave en los títulos recientes del club alemán

El futuro de Piero Hincapié parecía estar en el centro de una “novela” de mercado. Pretendido por clubes de la Premier League y otros equipos europeos, el defensa ecuatoriano no se movería del Bayer Leverkusen.

El entrenador neerlandés Erik ten Hag, junto con la directiva del club alemán, han sido claros: Hincapié es intocable. El técnico lo ve como un jugador estratégico dentro del proyecto deportivo, por lo que no se contempla su venta.

Fabrizio Romano confirmó la decisión

El reconocido periodista Fabrizio Romano lo ratificó en sus redes sociales: “A pesar del interés de la Premier League, el Bayer Leverkusen considera a Piero Hincapié una pieza clave del proyecto. No hay intención de vender al defensa ecuatoriano este verano, considerado crucial por Erik ten Hag”, publicó el lunes 18 de agosto.

Contrato asegurado hasta 2029

Hincapié renovó recientemente su vínculo con el Bayer Leverkusen. Inicialmente tenía contrato hasta 2027, pero su extensión lo mantiene atado al club alemán hasta junio de 2029, blindando así a una de sus figuras más jóvenes y prometedoras.

Protagonista en los títulos del Leverkusen

El zaguero tricolor ha tenido un desempeño sobresaliente. Fue parte fundamental en la histórica temporada 2023-24, donde el Bayer Leverkusen conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania. Además, en el inicio de la 2024-25 levantó la Supercopa alemana, consolidándose como un referente en la defensa.

